Foto | Noua clădire a spitalului din Alba Iulia, dotată cu heliport: În ce stadiu este edificarea / „Mai multă siguranță, servicii medicale mai bune și condiții moderne pentru pacienți”
Noua clădire a spitalului din Alba Iulia, dotată cu heliport: În ce stadiu este edificarea / „Mai multă siguranță, servicii medicale mai bune și condiții moderne pentru pacienți”
Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean de Urgență Alba avansează într-un ritm foarte bun, conform graficului stabilit, a anunțat, miercuri, 9 septembrie 2026, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.
„Este unul dintre cele mai importante proiecte de investiții în sănătate din județul nostru, o investiție majoră care va aduce servicii medicale moderne și condiții la standarde europene pentru pacienții din Alba.
Noua clădire va găzdui secții de oncologie medicală, radioterapie, hematologie, îngrijiri paliative și cardiologie intervențională, precum și un heliport pentru situațiile de urgență care necesită transfer cu elicopterul.
În domenii în care fiecare secundă poate conta, accesul la aceste servicii medicale, mai aproape de casă, poate face o diferență importantă pentru pacienți și familiile lor. Oamenii din Alba vor putea beneficia de tratamente și intervenții medicale importante fără să fie nevoiți să meargă în alte centre medicale din țară.
Este mai mult decât o clădire nouă. Este un proiect care înseamnă mai multă siguranță, servicii medicale mai bune și condiții moderne pentru pacienți. O investiție care răspunde unor nevoi reale și care contribuie la construirea unui județ mai modern, cu servicii publice mai bune și mai aproape de oameni.
Continuăm să investim în sănătate! Este o responsabilitate pe care ne-o asumăm și pe care o ducem până la capăt, pentru oameni, pentru siguranța și viitorul lor”, a precizat Ion Dumitrel într-o postare în mediul online.
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