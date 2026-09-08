VIDEO ȘTIREA TA | Alba Iulia, orașul în care autobuzul ,,vine rar și pleacă plin”: Aglomerație infernală în mijloacele de transport în comun din municipiu. Călătorii, nevoiți să stea „ca sardinele în conservă” sau să aștepte în stație

Alba Iulia, orașul în care autobuzul ,,vine rar și pleacă plin”: Aglomerație infernală în mijloacele de transport în comun din municipiu. Călătorii, nevoiți să stea „ca sardinele în conservă” sau să aștepte în stație

Reluarea activității școlare a readus în atenție una dintre problemele cu care se confruntă zilnic călătorii din Alba Iulia: aglomerația din autobuzele care circulă pe traseele din municipiu. În special dimineața, la orele amiezii, dar și după-amiaza, când oamenii ies de la serviciu, mijloacele de transport în comun sunt supraaglomerate.

Situația este cu atât mai dificilă odată cu începerea școlilor, când în autobuze se adaugă numărul mare de elevi care folosesc transportul public pentru a ajunge la cursuri și apoi pentru a se întoarce acasă.

Autobuze la 30 de minute, iar în weekend chiar și la o oră

Una dintre principalele cauze ale aglomerației este frecvența redusă a autobuzelor. Programul de circulație a fost vizibil diminuat la sfârșitul anului trecut, iar liniile cele mai aglomerate ajung, în prezent, să circule la un interval de aproximativ 30 de minute în timpul săptămânii.

În weekend, situația este și mai dificilă, pe anumite trasee intervalul dintre autobuze ajungând chiar și la o oră.

Există, ce-i drept, anumite intervale orare în care frecvența este mai bună, însă acestea nu sunt suficiente pentru a face față numărului mare de călători din orele de vârf.

Rezultatul este vizibil în stații și în autobuze: oamenii se înghesuie pentru a putea urca, iar cei care nu reușesc să prindă loc rămân să aștepte următorul autobuz.

„Ca sardinele în conservă” sau încă minute bune în stație

Pentru călători, alternativa nu este una prea plăcută. Fie urcă în autobuz și acceptă să călătorească în condiții de aglomerație extremă, fie rămân în stație și așteaptă încă zeci de minute până la următorul mijloc de transport.

În orele de vârf, autobuzele ajung să fie atât de pline încât călătoria devine un adevărat test de răbdare. Spațiul este insuficient, oamenii stau umăr lângă umăr, iar disconfortul pasagerilor este vizibil.

Problema îi afectează atât pe elevi, cât și pe cei care folosesc zilnic transportul public pentru a ajunge la serviciu sau pentru a se întoarce acasă.

Programul „temporar” a rămas în vigoare

Reducerea frecvenței autobuzelor a fost prezentată la sfârșitul anului trecut ca fiind o măsură temporară. Primăria Alba Iulia a transmis atunci că, la începutul anului 2026, programul de transport urma să revină la vechile intervale de circulație.

Acest lucru nu s-a întâmplat însă nici până în prezent.

În condițiile în care municipiul este din nou aglomerat de elevi și navetiști, iar numărul călătorilor crește considerabil în anumite momente ale zilei, frecvența redusă a autobuzelor se traduce inevitabil prin aglomerație.

Pentru mulți albaiulieni, transportul public rămâne o necesitate, nu o opțiune. Iar când un autobuz vine o dată la 30 de minute și este deja plin, călătorii ajung să aibă de ales între o călătorie înghesuită sau o așteptare și mai lungă în stație.

Odată cu începerea noului an școlar, problema devine și mai evidentă, iar călătorii așteaptă ca autoritățile să găsească soluții pentru ca transportul public din Alba Iulia să poată face față numărului mare de pasageri, în special în orele de vârf.

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