9 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
9 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri acționează miercuri, 9 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Noua clădire a spitalului din Alba Iulia, dotată cu heliport: În ce stadiu este edificarea / „Mai multă siguranță, servicii medicale mai bune și condiții moderne pentru pacienți”
Noua clădire a spitalului din Alba Iulia, dotată cu heliport: În ce stadiu este edificarea / „Mai multă siguranță, servicii medicale mai bune și condiții moderne pentru pacienți” Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean de Urgență Alba avansează într-un ritm foarte bun, conform graficului stabilit, a anunțat, miercuri, 9 septembrie 2026, președintele Consiliului Județean […]
Foto | Părintele Todor Nicula, preot al parohiei Meșcreac, protopopiatul Aiud, între anii 1975-2016, a trecut la cele veșnice: ,,A mângâiat pe cei întristaţi și a ajutat pe cei obidiţi”
Părintele Todor Nicula, preot al parohiei Meșcreac, protopopiatul Aiud, între anii 1975-2016, a trecut la cele veșnice: ,,A mângâiat pe cei întristaţi și a ajutat pe cei obidiţi” Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei a anunțat, printr-o postare făcută pe o rețea de socializare, că Părintele Todor Nicula, preot al parohiei Meșcreac, protopopiatul Aiud, între […]
Video | Continuă acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice în Alba: Intervenții în comuna Bistra pentru prevenirea avariilor și întreruperilor de curent
Continuă acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice în Alba: Intervenții în comuna Bistra pentru prevenirea avariilor și întreruperilor de curent Acțiunile de toaletare a vegetației din apropierea liniilor electrice de medie și joasă tensiune continuă în județul Alba. Echipele implicate au intervenit miercuri, 9 septembrie 2026, în comuna Bistra, unde au fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Procesul lui Călin Georgescu și al grupării mercenarului Horațiu Potra a început cu o amânare: Când a fost stabilit următorul termen
Procesul lui Călin Georgescu și al grupării mercenarului Horațiu Potra a început cu o amânare: Când a fost stabilit următorul...
De ce au încetinit investițiile americane în România: Ce se întâmplă cu vizele pentru români. Raport Heritage Foundation
De ce au încetinit investițiile americane în România: Ce se întâmplă cu vizele pentru români. Raport Heritage Foundation Heritage Foundation cere...
Știrea Zilei
Poluare cu formaldehidă la Sebeș: Două firme, din industria prelucrării lemnului și cea chimică, alături de doi responsabili de mediu, trimiși în judecată
Poluare cu formaldehidă la Sebeș: Două firme, din industria prelucrării lemnului și cea chimică, alături de doi responsabili de mediu,...
Trafic modificat pe Calea Moților, sensul de mers Micești-Alba Iulia: Banda reversibilă va fi activată dimineața. De când se aplică măsura
Trafic modificat pe Calea Moților, sensul de mers Micești-Alba Iulia: Banda reversibilă va fi activată dimineața. De când se aplică...
Curier Județean
9 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
9 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Foto | Noua clădire a spitalului din Alba Iulia, dotată cu heliport: În ce stadiu este edificarea / „Mai multă siguranță, servicii medicale mai bune și condiții moderne pentru pacienți”
Noua clădire a spitalului din Alba Iulia, dotată cu heliport: În ce stadiu este edificarea / „Mai multă siguranță, servicii...
Politică Administrație
Sondaj INSCOP: 63,9% dintre români vor un Guvern cu puteri depline cât mai repede, chiar cu prețul unor compromisuri între partide
Sondaj INSCOP: 63,9% dintre români vor un Guvern cu puteri depline cât mai repede, chiar cu prețul unor compromisuri între...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație
Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație A sunat clopoțelul,...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026: Urări și felicitări de ,,La mulți ani!” pentru sărbătoriți
Mesaje de Sfânta Maria Mică 2026: Urări și felicitări de ,,La mulți ani!” pentru sărbătorite Sfânta Maria Mică este sărbătorită...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria 2026: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023, Adormirea...