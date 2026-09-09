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Procesul lui Călin Georgescu și al grupării mercenarului Horațiu Potra a început cu o amânare: Când a fost stabilit următorul termen

Bogdan Ilea

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Procesul lui Călin Georgescu și al grupării mercenarului Horațiu Potra a început cu o amânare: Când a fost stabilit următorul termen

Procesul în care Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni împotriva ordinii constituționale a fost amânat pentru 28 septembrie de Curtea de Apel București.

La acest prin termen de judecată, mai mulți inculpați nu au venit la proces, printre care și Călin Georgescu, potrivit Agerpres.

În schimb, în sala de judecată a fost prezentă fosta deputată PSD Laura Vicol, inculpată în dosarul “Nordis”, care este avocata unuia dintre membrii grupării Potra. Este vorba de Dan Cristian Panța, consilier local în Mediaș, ales pe lista Partidului Patrioților.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General în acest al doilea dosar pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horațiu Potra și 20 de membri ai grupării sale, printre care se află și mercenari.

Procurorii susțin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

FOTO: Arhivă

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