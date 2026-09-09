Ministerul Sănătății a anunțat că achiziția de vaccin împotriva tuberculozei a fost anulată. Furnizorul a greșit prețul produsului

Ministerul Sănătății a anunțat, miercuri, anularea procedurii de achiziție pentru vaccinul BCG, utilizat pentru prevenirea formelor severe de tuberculoză la copii.

Procedura a fost anulată pentru că furnizorul a greșit prețul produsului. Potrivit Ministerului Sănătății, procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG se va relua în perioada imediat următoare, pentru ca programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții optime, scrie Mediafax.

Până la finalizarea noii proceduri de achiziție, dozele de vaccin deja disponibile la direcțiile DSP vor fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie, fiind realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile DSP.

„Menționăm că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitatea necesară”, a transmite Ministerul Sănătății, precizând că toți copiii rămași nevaccinați vor putea primi vaccin de îndată ce va fi disponibil.

„În acest context, Ministerul Sănătății recomandă unităților sanitare și medicilor implicați în procesul de vaccinare să organizeze programări pentru copiii care urmează să fie vaccinați, astfel încât recuperarea vaccinărilor să se desfășoare în mod organizat și fără întârzieri suplimentare, toate dozele existente să fie utilizate coresponzător”, mai transmite Ministerul.

În același timp, oficialii din Sănătate precizează că fac eforturi pentru reluarea „cât mai rapidă a achiziției” de vaccin BCG împotriva tuberculozei.

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