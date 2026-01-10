Rămâi conectat

Ştirea Ta

ȘTIREA TA | Locuitorii de pe o stradă din Abrud, fără curent de-o jumătate de zi: „Pe rețelele de socializare se tot laudă că nu mai sunt probleme cu curentul”

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

De

Locuitorii de pe o stradă din Abrud, fără curent de-o jumătate de zi: „Pe rețelele de socializare se tot laudă că nu mai sunt probleme cu curentul”

Locuitorii de pe o stradă din orașul Abrud sunt fără curent de-o jumătate de zi.

Aproximativ 10 gospodării de pe strada Soharu nu beneficiază de alimentare energie electrică din jurul orei 9.30, sâmbătă, 10 ianuarie 2026.

Pe site-ul companiei Distribuție Energie Electrică România, însă, sunt raportate doar pene de curent de pe raza unor sate ale comunei Arieșeni.

Este vorba de întreruperi ale furnizării energiei electrice în Poienița, Izlaz, Galbena, Cobleș și Bubești, raportate la ora 13.55.

„Am tot sunat și nu ne bagă nimeni în seamă. Se poate oare așa ceva? Pe rețelele de socializare se tot laudă că nu mai sunt probleme cu curentul…”, a transmis o cititoare ziarulunirea.ro cu privire la problema de pe strada Soharu din Abrud.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Într-un sat din Alba cablul unui operator de comunicații a fost rupt deasupra unei case de un utilaj de deszăpezire acum 4 zile și așa a rămas: „Am făcut cel puțin 5 sesizări și… degeaba!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 ianuarie 2026

De

Într-un sat din Alba cablul unui operator de comunicații a fost rupt deasupra unei case de un utilaj de deszăpezire acum 4 zile și așa a rămas: „Am făcut cel puțin 5 sesizări și… degeaba!” În satul Presaca Ampoiului, din comuna Meteș, cablul unui operator de comunicații a fost rupt deasupra unei case de un […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență fără margini, în condiții de iarnă, pe un drum din Alba: un șofer a depășit pe linie continuă, pe trecerea de pietoni, în timp ce din sensul opus se apropiau mașini

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

10 ianuarie 2026

De

VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență fără margini, în condiții de iarnă, pe un drum din Alba: un șofer a depășit pe linie continuă, pe trecerea de pietoni, în timp ce din sensul opus se apropiau mașini Zăpada abundentă care a căzut pe drumurile din județul Alba nu a oprit anumiți șoferi să dea dovadă de […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | ,,E foarte greu sa ajung la serviciu. Sun la taxi și nu vrea să vină din cauza drumului foarte rău”. Strada din Micești unde mașinile ,,se luptă” cu zăpada

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de ore

în

9 ianuarie 2026

De

,,E foarte greu sa ajung la serviciu. Sun la taxi și nu vrea să vină din cauza drumului foarte rău”. Strada din Micești unde mașinile ,,se luptă” cu zăpada Locuitorii de pe o stradă din Micești sunt exasperați din cauza stării drumului pe care locuiesc, după ce zăpada abundentă și-a făcut simțită prezența în ultimele […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

PENSII 2026: Care este explicația oficială pentru faptul că poștașul nu le-a adus încă banii din ianuarie unora dintre pensionari

Care este explicația oficială pentru faptul că poștașul nu le-a adus încă banii din ianuarie unora dintre pensionari Distribuirea pensiilor...
Actualitateacum 7 ore

10 ianuarie 2026 | Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore: Câte intervenții a avut Salvamont Alba

Peste 50 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore: Câte intervenții a avut Salvamont...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 58 de minute

FOTO | Cea mai scurtă legătură rutieră cu Alba Iulia a unei comune din Alba, deszăpezită cu utilajele puse la dispoziție gratuit de un localnic: „Atunci când administrația locală și cetățenii colaborează, comunitatea are de câștigat”

Cea mai scurtă legătură rutieră cu Alba Iulia a unei comune din Alba, deszăpezită cu utilajele puse la dispoziție gratuit...
Ştirea zileiacum 6 ore

VIDEO | Solidaritate și spirit civic într-un cartier din Alba Iulia: Un localnic s-a urcat la volanul utilajului său și a deszăpezit mai multe străzi

Solidaritate și spirit civic într-un cartier din Alba Iulia: Un localnic s-a urcat la volanul utilajului său și a deszăpezit...

Curier Județean

Curier Județeanacum 37 de minute

UPDATE | INCENDIU în comuna Vințu de Jos: O cabană din zona Dealu Ferului arde generalizat

INCENDIU în comuna Vințu de Jos: Focul a cuprins o locuință din zona Dealu Ferului Un incendiu sâmbătă după amiază...
Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Turistă accidentată la schi la Domeniul Schiabil Șureanu, transportată la spital de echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș: Misiune în cooperare cu Salvamont Alba

Turistă accidentată la schi la Domeniul Schiabil Șureanu, transportată la spital de echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș:...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia

De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Politică Administrațieacum 2 zile

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național

Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie

Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie Pe data de 10 ianuarie, la doar câteva zile după...
Opinii - Comentariiacum o zi

Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar

Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea