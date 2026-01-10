ȘTIREA TA | Locuitorii de pe o stradă din Abrud, fără curent de-o jumătate de zi: „Pe rețelele de socializare se tot laudă că nu mai sunt probleme cu curentul”

Locuitorii de pe o stradă din Abrud, fără curent de-o jumătate de zi: „Pe rețelele de socializare se tot laudă că nu mai sunt probleme cu curentul”

Locuitorii de pe o stradă din orașul Abrud sunt fără curent de-o jumătate de zi.

Aproximativ 10 gospodării de pe strada Soharu nu beneficiază de alimentare energie electrică din jurul orei 9.30, sâmbătă, 10 ianuarie 2026.

Pe site-ul companiei Distribuție Energie Electrică România, însă, sunt raportate doar pene de curent de pe raza unor sate ale comunei Arieșeni.

Este vorba de întreruperi ale furnizării energiei electrice în Poienița, Izlaz, Galbena, Cobleș și Bubești, raportate la ora 13.55.

„Am tot sunat și nu ne bagă nimeni în seamă. Se poate oare așa ceva? Pe rețelele de socializare se tot laudă că nu mai sunt probleme cu curentul…”, a transmis o cititoare ziarulunirea.ro cu privire la problema de pe strada Soharu din Abrud.

