Sprijin pentru fermieri | Ajutoarele financiare pentru fermieri vor fi acordate și în 2026: Când vor începe plățile aferente anului 2025

Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a anunțat că toate formele de sprijin acordate de Ministerul Agriculturii în 2025 se vor derula și în 2026, existând posibilitatea să fie incluse și altele noi.

„În ceea ce privește toate măsurile pe care noi le auzim, măsuri de austeritate, în ceea ce privește strict sprijinirea fermierilor, asta pot să-i asigur că tot ceea ce înseamnă formele de sprijin pe care Ministerul Agriculturii le-a acordat în anul 2025, acestea se vor derula toate și în anul 2026, lucru cel mai important, fiindcă au fost tot felul de discuții.

Partea cea mai importantă este atunci când ai banii și iată că vine 16 octombrie, dată la care vor începe plățile aferente anului 2025.

Pentru cererile depuse, peste 700.000 de beneficiari își așteaptă plata”, a declarat Adrian Pintea.

Când încep plățile aferente anului 2025

„La ultima rectificare de buget, Ministerul Agriculturii a primit banii necesari, astfel că, începând cu 16 octombrie, avem pregătit peste 1.000.000.000 euro pe care vrem să-i acordăm fermierilor noștri ca și formă de sprijin pentru cererile anului 2025, iar pentru 2026, repet, toate formele de sprijin și, de ce nu, și altele noi”, a precizat secretarul de stat în Ministerul Agriculturii.

Acesta a subliniat că la sfârșitul lunii noiembrie 2025 se închide exercițiul financiar 2014-2020 și că vor mai rămâne câteva zeci de milioane de euro „pe care putem să îi punem pe alte forme de sprijin, alte necesități care vor veni în anul 2026”.

