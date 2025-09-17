Spectacolele Gărzii Apulum continuă în Cetatea Alba Carolina din a doua jumătate a lunii septembrie 2025 după un nou program. Când vor avea loc reprezentațiile

Spectacolele Gărzii Apulum continuă în a doua jumătate a lunii septembrie 2025 după un nou program. Când vor avea loc reprezentațiile

Spectacolele Gărzii Apulum continuă în Cetatea Alba Carolina din a doua jumătate a lunii septembrie 2025 cu un nou program de la ora 18.00.

Garda Apulum, una dintre cele mai apreciate atracții turistice ale municipiului Alba Iulia, continuă să încânte publicul și în această a doua jumătate a lunii septembrie.

Dacă ziua și locația reprezentațiilor rămân neschimbate, demonstrațiile de tehnică militară, luptele dintre daci și romani, dansurile antice și luptele de gladiatori se desfășoară de acum de la ora 18:00, în loc de ora 19:00.

Astfel, vineri, 19 septembrie 2025, publicul este așteptat în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina pentru a urmări tradiționalul spectacol al Gărzii Apulum, la noua oră de desfășurare.

Aceste momente spectaculoase continuă să atragă un public numeros, alcătuit în mare parte din turiști din întreaga țară, veniți special la Alba Iulia pentru a asista la reconstituirile istorice.

Evenimentul este oferit de Primăria Municipiului Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor, cu sprijinul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

Garda Apulum este un proiect inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, care în acest an sărbătorește 14 ani de activitate, readucând la viață istoria antică prin spectacole interactive dedicate publicului de toate vârstele.

