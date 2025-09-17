Spectacolele Gărzii Apulum continuă în Cetatea Alba Carolina din a doua jumătate a lunii septembrie 2025 după un nou program. Când vor avea loc reprezentațiile
Spectacolele Gărzii Apulum continuă în a doua jumătate a lunii septembrie 2025 după un nou program. Când vor avea loc reprezentațiile
Spectacolele Gărzii Apulum continuă în Cetatea Alba Carolina din a doua jumătate a lunii septembrie 2025 cu un nou program de la ora 18.00.
Garda Apulum, una dintre cele mai apreciate atracții turistice ale municipiului Alba Iulia, continuă să încânte publicul și în această a doua jumătate a lunii septembrie.
Dacă ziua și locația reprezentațiilor rămân neschimbate, demonstrațiile de tehnică militară, luptele dintre daci și romani, dansurile antice și luptele de gladiatori se desfășoară de acum de la ora 18:00, în loc de ora 19:00.
Astfel, vineri, 19 septembrie 2025, publicul este așteptat în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina pentru a urmări tradiționalul spectacol al Gărzii Apulum, la noua oră de desfășurare.
Aceste momente spectaculoase continuă să atragă un public numeros, alcătuit în mare parte din turiști din întreaga țară, veniți special la Alba Iulia pentru a asista la reconstituirile istorice.
Evenimentul este oferit de Primăria Municipiului Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor, cu sprijinul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
Garda Apulum este un proiect inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, care în acest an sărbătorește 14 ani de activitate, readucând la viață istoria antică prin spectacole interactive dedicate publicului de toate vârstele.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Au fost finalizate lucrările de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Crăciunelul de Jos. Investiție de aproape 12 milioane lei
Au fost finalizate lucrările de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Crăciunelul de Jos, printr-o investiție de aproape 12 milioane lei Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Alba, a finalizat lucrarea de investiții ”Îmbunătățire nivel tensiune și modernizare LEA JT în comuna Crăciunelul de Jos, județul Alba”. Lucrările efectuate, în valoare de 11,8 […]
22–28 septembrie 2025 | Atelier de poetică teatrală în memoria actorului Ion Caramitru, organizat în Alba Iulia. PROGRAMUL
În perioada 22 – 28 septembrie 2025, în Cetatea Alba Carolina, Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia va găzdui Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru”. În Cetatea Alba Carolina, între ziduri încărcate de istorie, cuvintele și imaginile se transformă în respirație teatrală. În perioada 22–28 septembrie 2025, Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia […]
Tânăr din Unirea, cercetat de polițiști: A condus băut și fară permis, un ATV neînmatriculat, pe o stradă din Ocna Mureș. Ce alcoolemie avea
Tânăr de 25 ani din Unirea, cercetat de polițiști: A condus băut și fară permis, un ATV neînmatriculat, pe o stradă din Ocna Mureș. Ce alcoolemie avea În noaptea de 16 spre 17 septembrie, polițiștii din Ocna Mureș au tras pe dreapta un tânăr de 25 de ani care circula cu un ATV pe strada […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Majoritatea românilor sunt de acord cu stagiul militar. CARE este singura condiție – sondaj INSCOP
Majoritatea românilor sunt de acord cu stagiul militar, cu o singură condiție Majoritatea românilor sunt de acord cu introducerea stagiului...
Premierul Ilie Bolojan, despre noi creșteri de taxe: „Trebuie să reducem cheltuielile”
Ilie Bolojan, despre noi creșteri de taxe: „Trebuie să reducem cheltuielile” Premierul Ilie Bolojan a spus marți seara că nu...
Știrea Zilei
VIDEO | ,,Se văita și repeta «Doamne, iarta-mă». Ce spune un martor despre tânărul care s-a electrocutat în gara din Alba Iulia
Un incident cutremurător a avut loc în dimineața de 17 septembrie, în gara din Alba Iulia, atunci când un tânăr,...
VIDEO | TRAGEDIE în Alba: Tânăr de 24 de ani, DECEDAT în gara Alba Iulia după ce s-a urcat pe un stâlp de electricitate și s-a electrocutat
Un tânăr de 24 de ani a fost găsit fără suflare, astăzi, 17 septembrie, în gara CFR din Alba Iulia,...
Curier Județean
FOTO | Au fost finalizate lucrările de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Crăciunelul de Jos. Investiție de aproape 12 milioane lei
Au fost finalizate lucrările de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Crăciunelul de Jos, printr-o investiție de...
Spectacolele Gărzii Apulum continuă în Cetatea Alba Carolina din a doua jumătate a lunii septembrie 2025 după un nou program. Când vor avea loc reprezentațiile
Spectacolele Gărzii Apulum continuă în a doua jumătate a lunii septembrie 2025 după un nou program. Când vor avea loc...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...
Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și fiicelor, pomenită în 17 septembrie
Sfânta Sofia, cea plină de înțelepciune, ocrotitoarea mamelor și fiicelor, pomenită pe 17 septembrie. Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale,...