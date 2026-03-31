Spectacole cosmice pe cer în primăvara 2026: Când pot fi observate „Luna Roz” și „Luna Albastră”
Spectacole cosmice pe cer în primăvara 2026: Când pot fi observate „Luna Roz” și „Luna Albastră”
„Luna Roz”, prima lună plină a sezonului în emisfera nordică, va putea fi observată pe 1 aprilie 2026 și joacă un rol important în stabilirea datei Paștelui, în timp ce „Luna Albastră”, un alt fenomen rar, va putea fi observată pe 31 mai 2026.
„Luna Roz” este prima lună plină a primăverii în emisfera nordică. Va atinge faza maximă miercuri, 1 aprilie, însă va părea aproape la fel de plină și în nopțile de marți și joi (31 martie și 2 aprilie).
Doar miercuri va apărea însă foarte aproape de steaua strălucitoare Spica, oferind un spectacol dublu pe cer. Denumirea nu are legătură cu culoarea Lunii, care nu se schimbă, potrivit Lieve Science.
Numele provine de la floarea sălbatică phlox roz, originară din America de Nord, care înflorește de obicei în aprilie.
Luna plină din aprilie mai are și alte denumiri în tradițiile populațiilor native americane, precum „Luna gheții care se sparge” (Algonquin), „Luna când râurile devin din nou navigabile” (Dakota), „Luna mugurilor plantelor și arbuștilor” (Tlingit) sau „Luna ierbii roșii care apare” (Oglala).
Centrul pentru Studii Native Americane arată că este cunoscută și drept „Luna rachetei de zăpadă rupte” în rândul unor comunități Anishinaabeg (Ojibwe) din regiunea Marilor Lacuri. „Luna Roz” are și o semnificație în tradițiile religioase evreiești și creștine occidentale.
Apariția ei marchează începutul sărbătorii evreiești Pesach (Paștele evreiesc), care în acest an începe la apusul zilei de 1 aprilie, în a 15-a zi a lunii ebraice Nisan.
Acest lucru se datorează faptului că calendarul ebraic este unul lunisolar. În creștinism, prima lună plină a primăverii este legată de data Paștelui. Potrivit Observatorului Naval al SUA, Paștele cade în prima duminică de după prima lună plină ecleziastică ce are loc în sau după ziua echinocțiului de primăvară.
Anul acesta, echinocțiul a fost pe 20 martie, iar următoarea lună plină este pe 1 aprilie, astfel că Paștele va fi sărbătorit pe 5 aprilie. În tradiția ortodoxă, Paștele va fi celebrat o săptămână mai târziu, pe 12 aprilie. Cea mai bună noapte pentru a observa Luna plină va fi 1 aprilie, când va răsări la est, odată cu apusul Soarelui.
Este recomandat să verificați orele exacte de răsărit și apus ale Lunii pentru zona în care vă aflați și să alegeți un loc cu vizibilitate bună spre orizontul estic.
În apropierea „Lunii Roz” va putea fi observată și steaua Spica, cea mai strălucitoare din constelația Fecioara. În noaptea următoare, pe 2 aprilie, Luna în fază de descreștere va fi la doar 1,8 grade distanță de Spica, potrivit AstroPixels.
După „Luna Roz”, următoarea lună plină va fi „Luna Florilor”, cunoscută și sub numele de „Luna plantării porumbului” sau „Luna laptelui”, pe 1 mai. Aceasta va fi prima dintre cele două luni pline din luna mai, a doua fiind așa-numita „Lună Albastră” – a doua lună plină dintr-o lună calendaristică – care va avea loc pe 31 mai.
„Explozia” preţurilor carburanţilor. Expert: „Soluţia sustenabilă este o reducere ţintită şi temporară a TVA”
„Explozia” preţurilor carburanţilor. Expert: „Soluţia sustenabilă este o reducere ţintită şi temporară a TVA” Soluţia sustenabilă referitoare la ieftinirea carburanţilor în România nu este o tăiere generală mare de TVA la pompă, ci o reducere ţintită, temporară şi declanşată doar când preţul sau costurile de producţie trec anumite praguri, consideră preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), […]
Bilete de tratament balnear pentru pensionari 2026 | Ministerul Muncii propune acordarea a 114.000 de bilete în anul 2026
Bilete de tratament balnear pentru pensionari 2026 | Ministerul Muncii propune acordarea a 114.000 de bilete în anul 2026 Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi asigurate în anul 2026, prin Casa Națională de Pensii Publice, potrivit proiectului de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. […]
Se scumpesc din nou țigările: Guvernul Bolojan a crescut acciza cu peste 50 de lei
Se scumpesc din nou țigările: Guvernul Bolojan a crescut acciza cu peste 50 de lei Românii care nu pot scăpa de viciul fumatului vor scoate din nou mai mulți bani din buzunar. De la 1 aprilie 2026, acciza la țigarete crește semnificativ, potrivit unui ordin emis de Ministerul Finanțelor. Măsura vine în contextul calendarului fiscal […]
Spectacole cosmice pe cer în primăvara 2026: Când pot fi observate „Luna Roz” și „Luna Albastră”
Spectacole cosmice pe cer în primăvara 2026: Când pot fi observate „Luna Roz” și „Luna Albastră” „Luna Roz”, prima lună...
„Explozia” preţurilor carburanţilor. Expert: „Soluţia sustenabilă este o reducere ţintită şi temporară a TVA”
„Explozia” preţurilor carburanţilor. Expert: „Soluţia sustenabilă este o reducere ţintită şi temporară a TVA” Soluţia sustenabilă referitoare la ieftinirea carburanţilor...
6 milioane de euro pentru ample lucrări de amenajare a zonei centrale și istorice din municipiul Blaj: Bulevardul Republicii va deveni pietonal
6 milioane de euro pentru ample lucrări de amenajare a zonei centrale și istorice din municipiul Blaj: Bulevardul Republicii va...
FOTO | Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De când eram mic am fost fascinat de calculatoare”
Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De...
FOTO | 13 clasări pe podium la Sarajevo Inter Dance Fest 2026 pentru tinerele dansatoare de la Școala de Dans Chirilă din Alba Iulia
13 clasări pe podium la Sarajevo Inter Dance Fest 2026 pentru tinerele dansatoare de la Școala de Dans Chirilă din...
Prezența unui URS, semnalată la Cugir, pe strada Râul Mare: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Cugir, pe strada Râul Mare: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea...
1 Aprilie – Ziua Păcălelilor. Obiceiuri, tradiții. Originea Zilei Păcălelilor
Originea sau istoricul obiceiului de a face păcăleli de 1 aprilie, Ziua Păcălelilor. Tradiţii, superstiţii şi obiceiuri de 1 aprilie...
PĂCĂLELI „de ţinut minte” de 1 APRILIE 2026. Eşti pus pe şotii? Vezi cele mai tari FARSE pe care le poţi face cunoscuţilor
Păcăleli de 1 Aprilie pentru: iubit, iubită, prieteni, părinți, colegi, mama, bunici, profesori. Farse de 1 Aprilie 2026, Ziua Păcălelilor....