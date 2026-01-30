Spațiile comerciale de la parterul blocurilor ar putea fi scutite de plata întreținerii: Locatarii ar putea plăti diferența. Proiect în dezbatere

Românii care locuiesc la bloc mai primesc o veste proastă de la Guvern, după ce abia s-au împăcat cu gândul că impozitele şi facturile la întreţinere s-au majorat. Magazinele situate la parter ar urma să fie scutite de la plata întreţinerii, ceea ce înseamnă că toate cheltuielile s-ar muta tot în facturile vecinilor de deasupra.

Locatarii sunt, evident, revoltaţi. Comercianţilor, în schimb, li se pare firesc. Având intrări separate, acum plătesc servicii de care nu beneficiază, precum curățenia sau lumina pe casa scării.

Magazine, bănci, cofetării, săli de jocuri sportive – toate aceste spaţii comerciale situate la parterul blocurilor ar urma să fie scoase de la întreţinere. Locatarii se tem că, astfel, vor plăti ei diferenţa.

„Nu e corect pentru că, normal, și ei utilizează acest spațiu, e spațiu comun, nu? Deci în momentul în care noi, locuitorii, suntem debranșați total de la toate utilitățile și noi plătim că locuim în acest bloc alte utilități pe care noi nu le folosim, de ce ei nu?”, spune un locatar.

Luăm exemplul unei reparații de acoperiș, parte comună a clădirii. La un calcul aproximativ, dacă spațiile comerciale ar fi scutite, atunci fiecare apartament ar plăti cu câteva sute de lei în plus la întreținere.

„Să presupunem că avem o scară de bloc cu 14 apartamente. Le socotim pe toate ca apartamente egale de câte 50mp. Dacă sunt 50mp ori 14 apartamente avem 700 mp ca să reparăm acoperișul. Un acoperiș cu 2 membrane nu se poate repara mai jos de 35.000. Ne va rezulta aici 50 de lei pe mp. Și dacă spațiul comercial are 120mp, 6000 de lei i-ar costa pe ei. Dacă i-am scuti de partea asta ar cădea în sarcina proprietarilor”, spune Patrulescu Ion, președinte asociație de proprietari.

De cealaltă parte, comercianții spun că ar fi îndreptățiți să li se aplice scutiri căci acum plătesc utilități pe care nu le folosesc.

„Noi avem contracte separate cu termoficarea, cu compania de apă, cu compania de salubritate și practic nu mai beneficiem de serviciile asociației deloc. Din punctul meu de vedere, că beneficiez de subsol, avem pereți comuni în exterior mi se pare normal să contribuie fiecare pentru buna întreținere a clădirii”, spune Marinel Bejan, proprietar cofetărie.

„Dacă guvernul vrea să creeze niște facilități pentru IMM-uri, oricând, oricum, nu e problema noastră, dar suportul financiar să nu fie pus în sarcina proprietarilor din condominiul respectiv. E de neacceptat”, spune Patrulescu Ion, președinte asociație de proprietari

Proiectul se află în dezbatere, iar dacă va fi adoptat, asociațiile de proprietari vor fi nevoite să refacă modul de calcul al întreținerii.

