Fitch publică astăzi raportul pentru România! Economist: ,,Dacă intră în „junk”, în maximum o lună, țara e în incapacitate de plată. Nu se vor mai putea plăti salariile și pensiile”

Vineri, 31 iulie 2026, este ziua Z: ziua în care aflăm dacă România intră în „Junk”. Mai exact, în seara aceasta, Fitch publică raportul pentru România, scrie economistul Radu Georgescu pe rețelele de socializare.

Dacă Fitch pune România în „junk”, în maximum o lună România intră în incapacitate de plată. Nu se vor mai putea plăti salariile și pensiile.

În acest moment, toți investitorii străini și toate băncile străine ar da cu bâta în capul României. Dar încă nu o fac. Deoarece între România și investitorii străini există o relație de dragoste–ură.

Să-ți explic.

Faza 1: Dragostea

În ultimii zece ani, toate guvernele României s-au împrumutat cu ambele mâini de la bănci din România și de la bănci din străinătate. Datoria României (datoria statului român) a explodat în ultimii zece ani.

În 2016, datoria era de 285 de miliarde de lei. În martie 2026, datoria este de 1.200 de miliarde de lei.

Așadar, în zece ani, toate guvernele au crescut datoria cu aproape 1 trilion de lei.

Nu este o greșeală de scriere. Probabil că România este țara de pe planeta Pământ în care datoria statului a crescut cel mai mult.

Bonus, sistemul bancar din România are o expunere pe stat de peste 30% din active. Este cea mai mare expunere din Europa și probabil din lume.

Pe românește, asta înseamnă că peste 30% din banii tăi de la bancă au fost deja cheltuiți de guvernele din ultimii zece ani.

Faza 2: Ura

Peste 90% dintre împrumuturile acordate de investitori și de bănci în ultimii zece ani se vând astăzi, 31 iulie, sub valoarea nominală.

Pe românește, băncile pierd bani cu România. Foarte mulți bani.

În cotația de astăzi, de la bursă, a unui împrumut acordat României în 2020, valoarea împrumutului a fost de 1,4 miliarde de euro.

Astăzi, dacă vrei să vinzi la bursă din acest împrumut, vei înregistra o pierdere de 40%!!!

Ups.

În evoluția dobânzilor pe care le-au plătit guvernele României în ultimii zece ani, astăzi, 31 iulie 2026, cotația dobânzii este de 7,03%.

Peste 90% dintre împrumuturi au cotația sub cea de astăzi. Pe românește, băncile care au împrumutat România au o mare problemă.

Nu pot să vândă, deoarece ar declanșa un tsunami economic, iar valoarea împrumuturilor s-ar prăbuși.

Totuși, la un moment dat, o bancă românească sau străină va avea nevoie de bani și va trebui să vândă împrumuturile statului.

Iar acea bancă (sau acele bănci) va avea un risc foarte mare de insolvență ori de faliment. Vezi exemplul băncilor din SUA și din Marea Britanie care, în ultimii ani, au fost nevoite să vândă obligațiuni.

Concluzii

În România suntem într-o relație de dragoste–ură cu statul român. Întrebarea este: când va fi ultima noapte de dragoste? Și când va fi prima noapte de război? Cumva în noaptea aceasta?”, a scris economistul pe Facebook.

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