Tragedie în Alba: Bărbatul de 71 de ani dispărut din Cisteiu de Mureș, descoperit decedat în extravilanul localității Unirea, pe malul râului Mureș

Bărbatul dispărut în data de 25 iulie 2026 din Cisteiu de Mureș a fost găsit decedat.

La data de 31 iulie 2026, în urma activităților de căutare, polițiștii din orașul Ocna Mureș au descoperit cadavrul bărbatului dispărut în extravilanul localității Unirea, pe malul râului Mureș, în vegetația de pe marginea cursului de apă.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării examenului necroptic și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, a transmis IPJ Alba.

La data de 29 iulie 2026, în jurul orei 09.30, polițiștii din orașul Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul că BARANKA BOROS, în vârstă de 71 de ani, a plecat de la domiciliu său în data de 25 iulie 2026 și nu a mai revenit.

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