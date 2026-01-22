Solistul Paul Berghean – PAULL – lansează în februarie a doua piesă din carieră: „Ultima încercare”, un single puternic emoțional și sincer

După debutul cu single-ul „Permanent”, PAULL continuă să exploreze zona pop, venind cu o nouă lansare în luna februarie. Artistul va aduce în fața publicului piesa „Ultima încercare”, un single puternic emoțional și sincer.

PAULL este un artist pop din Sebeș, județul Alba, în vârstă de 21 de ani, hotărât să își construiască o identitate clară în industria muzicală românească. Prin muzica sa, el mizează pe emoție, vulnerabilitate și mesaje autentice, inspirate din experiențe reale.

Noul single, „Ultima încercare”, nu continuă povestea începută cu „Permanent”, ci reprezintă o piesă de sine stătătoare. Melodia vorbește despre momentele în care sentimentele sunt puse la încercare, despre sinceritate și despre curajul de a spune lucrurilor pe nume, chiar și atunci când acest lucru doare.

Prima sa piesă, „Permanent”, a marcat debutul oficial al artistului și a atras atenția prin sound-ul pop modern și mesajul direct, fiind susținută de un videoclip cinematic și o sesiune live. Lansarea a reprezentat un prim pas important pentru PAULL în peisajul muzical autohton.

Prin „Ultima încercare”, PAULL își dorește să se apropie și mai mult de public și să demonstreze că muzica pop poate fi profundă și autentică. Artistul își propune să evolueze constant și să își facă loc în industria muzicală din România, abordând fiecare lansare cu maturitate și asumare artistică.

