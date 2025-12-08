VIDEO | Solistul Paul Berghean din Sebeș, proiect de suflet dedicat sărbătorilor de iarnă: A lansat o reinterpretare modernă a colindei „Vin colindătorii”

Solistul Paul Berghean din Sebeș, proiect de suflet dedicat sărbătorilor de iarnă: A lansat o reinterpretare modernă a colindei „Vin colindătorii”

Paul Berghean, tânărul din Sebeț cunoscut sub numele de scenă PAULL, a lansat la începutul lunii decembrie 2025 un nou proiect de suflet, de data aceasta dedicat sărbătorilor de iarnă. Acesta a lansat o reinterpretare modernă a colindului „Vin colindătorii.

Paul este un tânăr artist originar din Sebeș, județul Alba. Are 21 de ani și este student la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Cântărețul este deja cunoscut pe scene pentru energia și emoția pe care le transmite în concerte.

După lansarea piesei sale pop „Permanent”, PAULL revine cu un nou proiect de suflet dedicat sărbătorilor de iarnă: colinda „Vin colindătorii”.

,,Este o piesă în care am pus multă emoție și sinceritate, inspirată din tradițiile copilăriei și din bucuria iernilor trăite acasă. Colinda are și un videoclip de sezon”, a transmis tânărul. Vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul din acest an. Muzica m-a adus mai aproape de voi, iar voi mi-ați dat puterea să merg mai departe.

,,Vă dăruiesc colinda „Vin colindătorii” cu toată inima și sper să vă aducă lumină, căldură și bucurie în aceste sărbători. Crăciun fericit și un An Nou plin de speranță și împliniri!”, mai spune artistul.

