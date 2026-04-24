Municipiul Aiud desfășoară procedura de închiriere a patru parcele de păşune: Condițiile de participare și documentele necesare

Municipiul Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în baza prevederilor O.U.G nr. 34/2013, desfășoară procedura de închiriere a unui număr de patru parcele de păşune proprietatea municipiului Aiud, identificate după cum urmează:

Parcela 1 Legheleu, S = 115,99 ha, Nr. Cad. 721, 772/1, 722/3

Parcela 2 Ciumbrud coaste sub ogoare 2, S = 18,19 ha, Nr. Cad. 2778/1/1, 2757, 2497

Parcela 3 Gârbova de Jos, S = 126,83 ha, Nr. Cad. 3421/1

Parcela 4 Poligon, S= 11,97 ha Nr. Cad. 1331, 1333/1.

Condițiile de participare la procedură se regăsesc în documentația de atribuire care poate fi obținută de la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud contra sumei de 50 lei.

Documentele pentru participarea la procedura de atribuire se vor depune la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, telefon/fax 0258/861593, până cel târziu în data de 11.05.2026, ora 12:00.

Termenul limită pentru solicitarea de clarificări este data de 06.05.2026, ora 15:00.

Ședința de deschidere, analiză a documentelor și procedura de închiriere va avea loc la data 12.05.2026, ora 12:00, la Primăria municipiului Aiud, sala I.I.C. Brătianu, se arată într-un comunicat transmis de Compartimentul Comunicare și Relații Publice de la Primăria Aiud.

