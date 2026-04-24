VIDEO | Bărbat din Unirea, REȚINUT după ce a distrus mai multe parcele de lucernă: Este acuzat că a provocat un prejudiciu de 1.700 de lei

Bărbat din Unirea, REȚINUT după ce a distrus mai multe parcele de lucernă: Este acuzat că a provocat un prejudiciu de 1.700 de lei

Un bărbat din Unirea, de 52 de ani, a fost reținut după ce ar fi provocat distrugeri ale unor parcele de lucernă, fiind cauzat un prejudiciu de 1.700 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 aprilie 2026, polițiștii Postului de Poliție Unirea au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din comuna Unirea, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada 7-15 aprilie 2026, mai multe bovine, care aparțin societăților comerciale administrate de bărbatul de 52 de ani, ar fi provocat distrugeri ale unor parcele de lucernă, fiind cauzat un prejudiciu de 1.700 de lei.

Cercetările sunt continuate.

