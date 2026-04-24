VIDEO | Polițiștii din Blaj, acțiune în mai multe comune din județul Alba: Zeci de persoane duse la sediul unității de poliție și amenzi de peste 17.000 de lei

Polițiștii din Blaj, acțiune în mai multe comune din județul Alba: Zeci de persoane duse la sediul unității de poliție și amenzi de peste 17.000 de lei

Pe raza comunelor Valea Lungă, Cenade, Cergău și Roșia de Secaș, polițiștii din Blaj au desfășurat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de siguranță și prevenirea faptelor prin violență.

Conform IPJ Alba, la data de 23 aprilie 2026, în intervalul orar 17.00 – 21.00, polițiștii din Blaj au desfășurat o acțiune, pe raza comunelor Valea Lungă, Cenade, Cergău și Roșia de Secaș, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 120 de verificări de persoane și peste 70 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 42 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 17.897 de lei.

În urma acțiunii, 72 de persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.

Au fost verificați 25 deținători de arme, nefiind constatate deficiențe. De asemenea, au fost consiliate 31 de persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.

