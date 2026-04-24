VIDEO | Polițiștii din Blaj, acțiune în mai multe comune din județul Alba: Zeci de persoane duse la sediul unității de poliție și amenzi de peste 17.000 de lei
Pe raza comunelor Valea Lungă, Cenade, Cergău și Roșia de Secaș, polițiștii din Blaj au desfășurat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de siguranță și prevenirea faptelor prin violență.
Conform IPJ Alba, la data de 23 aprilie 2026, în intervalul orar 17.00 – 21.00, polițiștii din Blaj au desfășurat o acțiune, pe raza comunelor Valea Lungă, Cenade, Cergău și Roșia de Secaș, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 120 de verificări de persoane și peste 70 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
Au fost constatate 42 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 17.897 de lei.
În urma acțiunii, 72 de persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.
Au fost verificați 25 deținători de arme, nefiind constatate deficiențe. De asemenea, au fost consiliate 31 de persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.
Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Vârstnic din Blandiana, ÎNȘELAT de un bărbat din Arad: I-ar fi cerut 8.200 de lei pentru lucrări la sistemul pluvial al casei
Vârstnic din Blandiana, ÎNȘELAT de un bărbat din Arad: I-ar fi cerut 8.200 de lei pentru lucrări la sistemul pluvial al casei Un bărbat de 46 de ani, din Arad, a fost reținut de polițiștii din Blandiana, fiind cercetat pentru înșelăciune, după ce ar fi profitat de un vârstnic de 79 de ani și i-ar […]
Municipiul Aiud desfășoară procedura de închiriere a patru parcele de păşune: Condițiile de participare și documentele necesare
Municipiul Aiud desfășoară procedura de închiriere a patru parcele de păşune: Condițiile de participare și documentele necesare Municipiul Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în baza prevederilor O.U.G nr. 34/2013, desfășoară procedura de închiriere a unui număr de patru parcele de păşune proprietatea municipiului Aiud, identificate după cum urmează: Parcela […]
VIDEO | Bărbat din Unirea, REȚINUT după ce a distrus mai multe parcele de lucernă: Este acuzat că a provocat un prejudiciu de 1.700 de lei
Bărbat din Unirea, REȚINUT după ce a distrus mai multe parcele de lucernă: Este acuzat că a provocat un prejudiciu de 1.700 de lei Un bărbat din Unirea, de 52 de ani, a fost reținut după ce ar fi provocat distrugeri ale unor parcele de lucernă, fiind cauzat un prejudiciu de 1.700 de lei. Potrivit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România
PLĂȚI de peste 2,5 miliarde de lei pentru beneficiile sociale aferente lunii martie 2026 în România ANPIS a virat fondurile...
Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors
Cum vor circula trenurile spre litoral de 1 Mai 2026: CFR Călători suplimentează trenurile și oferă reduceri la biletele dus-întors...
Știrea Zilei
Doi bărbați din Alba, REȚINUȚI după ce au furat 20 de seturi de jante echipate cu anvelope și 10 catalizatoare dintr-o curte din Vințu: Cum au procedat
Doi bărbați din Alba, REȚINUȚI după ce au furat 20 de seturi de jante echipate cu anvelope și 10 catalizatoare:...
VIDEO | Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Păcănelele au fost interzise în municipiul Blaj: Decizie de ultimă oră în Consiliul Local Consiliul Local Blaj, întrunit în ședință...
Curier Județean
Politică Administrație
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Opinii Comentarii
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...