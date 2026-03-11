Actualitate

Șoferii pot verifica online, pe portalul hub.mai.guv.ro, dacă au permisul suspendat și care e situația punctelor de penalizare

Începând din 6 martie 2026, în cadrul secțiunii „Istoric de sancțiuni la regimul circulației” de pe site-ul hub.mai.gov.ro au fost implementate funcționalități suplimentare.

Acestea permit vizualizarea stării dreptului de a conduce și a situației punctelor de penalizare aferente titularilor de permise de conducere, arată instituția într-un anunț pe site-ul menționat.

„Avantaje? Consultarea directă în cadrul istoricului sancțiunilor rutiere, disponibil pe platformă, a informațiilor referitoare la starea dreptului de a conduce, precum și a numărului punctelor de penalizare acumulate”, precizează ministerul.

Serviciul este valabil șoferilor care au cont pe hub.mai.gov.ro

Dacă nu au cont, șoferii au la dispoziție trei modalități pentru a-și crea unul:

-prin intermediul cărții electronice de identitate (CEI)
-prin intermediul ROeID (aplicația mobilă oficială și sistemul național de identitate digitală)
-prin intermediul platformei ghiseul.ro.

Pagina dedicată de pe site-ul hub.mai.gov.ro conține linkurile către resursele respective, unde se află instrucțiunile de urmat pentru crearea unui cont.

Ce pot face șoferii care nu au sau nu vor să își facă un cont pe hub.mai.gov

„Orice posesor de permis auto românesc poate solicita obținerea istoricului de sancțiuni aplicate sau nu, ca urmare a încălcării regulilor rutiere în trafic”, precizează Ministerul Afacerilor Interne, adăugând că „se pot primi prin e-mail solicitările cetățenilor pentru eliberarea istoricului de sancțiuni rutiere, însă primirea documentului se face personal, la ghișeu”.

Altfel spus, solicitarea istoricului poate fi solicitată digital, însă ridicarea documentului necesită deplasarea fizică la sediul unității de poliție.

Pașii procedurali:

1. Solicitantul completează cererea.

2. Trimite cererea online prin e-mail sau o depune direct la sediul unității de poliție.

3. Cererea este procesata și soluționată la nivelul unității de poliție.

4. Persoana in cauza intra in posesia istoricului de sancțiuni, in mod direct, la sediul unității de poliție.

Adresele de e-mail pentru Municipiul București și județe sunt precizate pe această pagină.

Conform instituției, livrarea documentului solicitat se face într-un timp mediu de cinci zile lucrătoare, timpul maxim de livrare fiind 15 zile lucrătoare.

