Șoferii ,,cu alcool la bord”, în vizorul polițiștilor din Alba în weekend: Cea mai mare alcoolemie, un bărbat din Neamț, depistat pe o stradă din Alba Iulia

Polițiștii din Alba au fost pe urmele șoferilor ,,cu alcool la bord” în weekend-ul ce abia s-a încheiat. Cea mai mare alcoolemie a fost înregistrată la Alba Iulia, la un bărbat din județul Neamț.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 februarie 2026, în jurul orei 10.55, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene Alba au oprit, pentru control, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Borlești, județul Neamț.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,86 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Tot duminică, 8 februarie 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DC 73, pe raza localității Tibru, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din localitatea Cricău.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,73 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În aceeași zi, în jurul orei 18.40, polițiștii rutieri din municipiul Sebeș au oprit, pentru control, un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiul Sebeș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,45 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În toate cazurile prezentate, cercetările sunt continuate.

