Șoferi, atenție la viteză! Polițiștii rutieri folosesc sistemul e-SIGUR pe drumurile județului Alba
Polițiștii din Alba monitorizează traficul cu sistemul e-SIGUR pentru a sancționa depășirile de viteză
Polițiștii rutieri din județul Alba vor acționa mâine, 13 septembrie 2025, cu sistemul radar e-SIGUR pentru a surprinde șoferii care încalcă regulile de circulație. Acțiunea vizează prevenirea accidentelor și protejarea tuturor participanților la trafic.
„Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! – este mesajul IPJ Alba”
Polițiștii rutieri acționează vor acționa mâine, 13 septembrie 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier, potrivit IPJ Alba.
