Șofer surprins conducând cu 169 km/h pe un sector de drum pe care limita de viteză este de 70 km/h: „Nu-i urmați exemplul și nu testați teoria pentru că legea fizicii nu greșește niciodată!”

Un bărbat de 43 de ani, din Cluj-Napoca, a fost surprins, zilele trecute de polițiștii rutieri de la Poliția Municipiului Turda în timp ce rula cu autoturismul cu viteza de 169 km/h, pe un sector unde limita este de 70 km/h, în localitatea Copăceni.

„Teoria spune că la 169 km/h, autoturismul parcurge aproximativ 46,9 metri pe secundă, ceea ce ar presupune peste 160 de metri doar pentru a frâna complet pe asfalt uscat.

Desigur, distanța de frânare depinde foarte mult de starea carosabilului, dacă asfaltul este uscat sau umed, de calitatea și uzura anvelopelor, de sistemul de frânare al autoturismului, dar și de timpul de reacție al conducătorului auto, care poate adăuga zeci de metri în plus până la oprirea completă.

Probabil că șoferul nostru nu a luat în calcul această teorie, ci s-ar fi gândit la ceva mai puțin realist”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

„Nu vrem să ne gândim la scenarii negative, dar trebuie să luăm în calcul ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi apărut un pieton sau orice alt pericol neașteptat.

Pe măsura acțiunii sale a fost și „premiat” cu amendă de 1.822,5 lei și 120 de zile suspendare a permisului.

Nu-i urmați exemplul și nu testați teoria pentru că legea fizicii nu greșește niciodată. În cazuri similare, accidentele grave apar mult prea repede!”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj într-o postare în mediul online.

