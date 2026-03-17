Șofer din Sibiu, prins băut la volan în Cetatea de Baltă: Bărbatul de 58 de ani avea o alcoolemie de 0,45 mg/l

Un șofer din Sibiu a fost prins băut la volan de polițiști în Cetatea de Baltă. Bărbatul de 58 de ani avea o alcoolemie de 0,45 mg/l și s-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 martie 2026, în jurul orei 22.00, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Poștei din localitatea Cetatea de Baltă, un autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Bazna, județul Sibiu.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,45 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

