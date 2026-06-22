Curier Județean

Șofer din Săsciori, cu dosar penal: A fost prins cu băut la volan pe DN 67 C – Transalpina. Ce alcoolemie avea

Ioana Oprean

Publicat

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Șofer din Săsciori, cu dosar penal: A fost prins cu băut la volan pe DN 67 C – Transalpina. Ce alcoolemie avea

Un șofer din Săsciori s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins cu băut la volan pe DN 67 C – Transalpina. Avea o alcoolemie de 0,50 mg/l.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2026, în jurul orei 23.55, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au oprit, pe DN 67 C, pe raza localității Săsciori, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Săsciori.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,50 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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