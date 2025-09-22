Rămâi conectat

Șofer din Sântimbru prins beat la volan de polițiști. Ce alcoolemie avea și ce sancțiuni riscă acum

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 10 minute

în

De

Șofer din Sântimbru prins beat la volan de polițiști. Ce alcoolemie avea și ce riscă acum

Polițiștii din Alba au oprit pentru control un șofer de 36 de ani în localitatea Sântimbru, care a fost depistat cu alcoolemie peste limita legală și condus la spital pentru verificări suplimentare.

Citește și: Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea

Potrivit IPJ alba la data de 21 septembrie 2025, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe DJ 107 B, pe raza localității Sântimbru, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din localitatea Sântimbru.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

