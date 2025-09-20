Șofer din Vâlcea, prins cu ,,alcool la bord”, în Alba și cercetat de polițiști. Ce alcoolemie avea

Un șofer din Vâlcea a fost prins cu ,,alcool la bord” în Alba și este cercetat de polițiștii din Jidvei. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,47 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 20 septembrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Perilor din localitatea Jidvei, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din orașul Băbeni, județul Vâlcea.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,47 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI