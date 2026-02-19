Șofer din Mureș, cercetat de polițiștii din Alba: A fost prins la volanul unei mașini radiate din circulație, pe un drum din Alba Iulia

Un șofer din Mureș este cercetat de polițiștii din Alba după ce a fost prins la volanul unei mașini radiate din circulație, pe un drum din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 februarie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Aluniș, județul Mureș.

Din verificările efectuate de către polițiști, a reieșit că autoturismul este radiat din circulație din data de 15 decembrie 2025.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

