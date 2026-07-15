Șofer din Meteș, prins băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia: Avea o alcoolemie de 0,57 mg/l
Șofer din Meteș, prins băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia: Avea o alcoolemie de 0,57 mg/l
Un șofer din Meteș a fost prins de polițiști băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,57 mg/l.
Potrivit IPJ Alba, la data de 14 iulie 2026, în jurul orei 08.10, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe Calea Moților din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din comuna Meteș.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,57 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
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