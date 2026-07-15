Bărbatul din Galda de Jos care a violat o femeie de 30 de ani și i-a furat geanta cu bani, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Inițial ar fi abordat-o în scopul întreținerii unor relații sexuale contra cost

Bărbatul din Galda de Jos care a violat o femeie de 30 de ani și i-a furat geanta cu bani, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Inițial ar fi abordat-o pe victimă în scopul întreținerii unor relații sexuale contra cost.

Citește și: A abordat o femeie pe centura municipiului Alba Iulia, pentru a întreține relații sexuale contra cost, apoi a violat-o și i-a furat geanta cu 300 de lei. Bărbat din Galda de Jos, reținut de polițiști

Potrivit IPJ Alba, în cursul zilei de ieri, 14 iulie 2026, bărbatul de 35 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și furt calificat, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, fiind dispusă măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Informații de background:

La data de 14 iulie 2026, polițiștii de investigații din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Galda de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 12 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 35 de ani, ar fi abordat-o pe o femeie, în vârstă de 30 de ani, care se afla pe centura ocolitoare a municipiului Alba Iulia, în scopul întreținerii unor relații sexuale contra cost. Acesta ar fi întreținut relații sexuale cu femeia, prin violență, și i-ar fi sustras geanta în care se afla suma de 300 de lei.

În cursul zilei de azi, 14 iulie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

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