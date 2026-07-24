Curier Județean

Adolescent de 17 ani, din Vinerea, cu dosar penal: A ieșit la plimbare cu mașina prin Cugir, fără să aibă permis de conducere și a fost oprit de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Adolescent de 17 ani, din Vinerea, cu dosar penal: A ieșit la plimbare cu mașina prin Cugir, fără să aibă permis de conducere și a fost oprit de polițiști

Un adolescent de 17 ani, din Vinerea, s-a ales cu dosar penal după ce a ieșit la plimbare cu mașina prin Cugir, fără să aibă permis de conducere și a fost oprit de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 iulie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Victoriei din oraș, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 17 ani, din localitatea Vinerea.

Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte autoturismul, fiind întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Totodată, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională pentru lipsa poliței RCA, fiind reținute plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului.

Cercetările sunt continuate.

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