Șofer din Hunedoara, cercetat de polițiștii din Alba Iulia: A fost prins la volan cu dreptul de a conduce autovehicule anulat

Un șofer din Hunedoara este cercetat de polițiștii din Alba Iulia după ce a fost prins la volan cu dreptul de a conduce autovehicule anulat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2026, în jurul orei 11.15, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism, pe Bulevardul Ferdinand I din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din orașul Geoagiu, județul Hunedoara.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de a conduce autovehicule anulat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deține permis de conducere.

