Curier Județean

Șofer din Cluj, prins de polițiști pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia la volanul unei mașini radiate din circulație. S-a ales cu dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

în

De

Șofer din Cluj, prins de polițiști pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia la volanul unei mașini radiate din circulație. S-a ales cu dosar penal

Un șofer din Cluj a fost prins de polițiști pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia la volanul unei mașini radiate din circulație. Bărbatul s-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 februarie 2026, în jurul orei 11.30, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Dej, județul Cluj.

Din verificări a reieșit că autoturismul condus de acesta este radiat din circulație din data de 29 decembrie 2025.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

INCENDIU la Blaj: un autoturism a fost cuprins de flăcări pe o stradă din oraș. Pompierii intervin de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 minute

în

11 februarie 2026

De

INCENDIU la Blaj: un autoturism a fost cuprins de flăcări pe o stradă din oraș. Pompierii intervin de urgență Pompierii din Blaj intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit, pe strada Eroilor, la un autoturism, astăzi, 11 februarie 2026. ,,Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în mun. Blaj, str […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Șibot, prins pe un motociclu, pe o stradă din Cugir, fără permis de conducere: Polițiștii i-au făcut dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

11 februarie 2026

De

Bărbat din Șibot, prins pe un motociclu, pe o stradă din Cugir, fără permis de conducere: Polițiștii i-au făcut dosar penal Un bărbat din Șibot a fost prins pe un motociclu, pe o stradă din Cugir, fără permis de conducere. Polițiștii i-au făcut dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 februarie 2026, polițiștii […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis de conducere la volanul unei autoutilitare ce tracta o remorcă

Ioana Oprean

Publicat

acum 54 de minute

în

11 februarie 2026

De

Tânăr din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis de conducere la volanul unei autoutilitare ce tracta o remorcă Un tânăr din Alba Iulia este cercetat de polițiști după ce a fost prins fără permis de conducere la volanul unei autoutilitare ce tracta o remorcă, pe o stradă din municipiu. Potrivit IPJ […]

Citește mai mult