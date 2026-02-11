Șofer din Cluj, prins de polițiști pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia la volanul unei mașini radiate din circulație. S-a ales cu dosar penal

Un șofer din Cluj a fost prins de polițiști pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia la volanul unei mașini radiate din circulație. Bărbatul s-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 februarie 2026, în jurul orei 11.30, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Dej, județul Cluj.

Din verificări a reieșit că autoturismul condus de acesta este radiat din circulație din data de 29 decembrie 2025.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

