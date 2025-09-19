Rămâi conectat

Șofer de 84 de ani din Alba, oprit în trafic de polițiști în Geoagiu: Vârstnicul avea permisul suspendat

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Șofer de 84 de ani din Alba, depistat de polițiști în Geoagiu. Conducea deși avea permisul suspendat

Un bărbat de 84 de ani din Alba a fost prins la volan în timp ce avea permisul suspendat, în cadrul unei acțiuni de control rutier desfășurate de polițiștii din Geoagiu, care au aplicat și alte șapte amenzi în valoare totală de peste 2.200 de lei.

Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Geoagiu au desfășurat, în data de 18 septembrie 2025, o acțiune pe linia creșterii siguranței rutiere.

În cadrul activităților, au fost oprite pentru control mai multe autoturisme, iar conducătorii auto au fost verificați cu privire la respectarea normelor legale în vigoare.

În cadrul acțiunii, polițiștii au depistat în trafic un bărbat de 84 de ani, domiciliat în județul Alba. În urma verificărilor în bazele de date, s-a stabilit că acesta figurează cu permisul de conducere suspendat din data de 10 septembrie 2025.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuni de conducerea unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană al cărei drept de a conduce a fost suspendat.

Ca urmare a neregulilor constatate în cadrul activităților desfășurate în trafic, polițiștii din Geoagiu au aplicat 7 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 2.200 de lei.

