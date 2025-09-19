Șofer de 84 de ani din Alba, oprit în trafic de polițiști în Geoagiu: Vârstnicul avea permisul suspendat
Șofer de 84 de ani din Alba, depistat de polițiști în Geoagiu. Conducea deși avea permisul suspendat
Un bărbat de 84 de ani din Alba a fost prins la volan în timp ce avea permisul suspendat, în cadrul unei acțiuni de control rutier desfășurate de polițiștii din Geoagiu, care au aplicat și alte șapte amenzi în valoare totală de peste 2.200 de lei.
Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Geoagiu au desfășurat, în data de 18 septembrie 2025, o acțiune pe linia creșterii siguranței rutiere.
În cadrul activităților, au fost oprite pentru control mai multe autoturisme, iar conducătorii auto au fost verificați cu privire la respectarea normelor legale în vigoare.
În cadrul acțiunii, polițiștii au depistat în trafic un bărbat de 84 de ani, domiciliat în județul Alba. În urma verificărilor în bazele de date, s-a stabilit că acesta figurează cu permisul de conducere suspendat din data de 10 septembrie 2025.
În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuni de conducerea unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană al cărei drept de a conduce a fost suspendat.
Ca urmare a neregulilor constatate în cadrul activităților desfășurate în trafic, polițiștii din Geoagiu au aplicat 7 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 2.200 de lei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.09.2025-05.10.2025 și suplimentar pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.09.2025-05.10.2025 și suplimentar pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică Întreruperile programate pentru intervalul 29.09.2025-05.10.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. SPRING, DRASOV, Strada TURNISOR 29/09/2025 08:00 – 29/09/2025 14:00 2. SPRING, DRASOV, Strada PRINCIPALA […]
Cum a fost înșelat un bărbat din Roșia Montană pe internet: A rămas fără 10.000 de lei după ce a comandat piese auto online
Un bărbat din Județul Ilfov a fost prins de polițiștii din Abrud după ce ar fi înșelat un locuitor din Roșia Montană cu suma de 10.000 de lei. Mai exact, individul din Popești-Leordeni, Ilfov, a publicat un anunț pe o platformă online în care s-a angajat să-i livreze piese auto bărbatului din Roșia Montană, în […]
Bărbat din Câmpeni, cu mandat de executare pentru furt calificat, REȚINUT de polițiști. Cât timp va sta după gratii
Un bărbat de 50 de ani, din orașul Câmpeni, a fost depistat și reținut de către polițiștii din Câmpeni. În urma verificărilor s-a constatat că acesta este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii Potrivit IPJ Alba, la data de 18 septembrie 2025, polițiștii din Câmpeni au depistat și reținut un bărbat, în vârstă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bolojan taie din educație: Burse și posturi plătite cu ora, pentru economii de miliarde
Bolojan taie din educație: Burse și posturi plătite cu ora, pentru economii de 4-5 miliarde de lei pe an Premierul...
Copiii din România, fruntași la carii în Europa. „Fondurile de la CAS se epuizează în primele zile. Și mai avem o mare problemă”
Copiii din România, fruntași la carii în Europa. „Fondurile de la CAS se epuizează în primele zile. Și mai avem...
Știrea Zilei
Tragedie de neimaginat: Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în SUA. Se afla peste ocean cu programul Work&Travel pentru studenți
Tânăr de 20 de ani, din Alba, DECEDAT în Statele Unite ale Americii: Se afla peste ocean cu programul Work&Travel...
Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejururile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Cum stau cifrele în realitate?
Alba rămâne codașa turismului din Regiunea Centru: Sejururile sunt scurte și gradul de ocupare modest. Ce arată cifrele oficiale ?...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.09.2025-05.10.2025 și suplimentar pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 29.09.2025-05.10.2025 și suplimentar pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 Distribuție Energie...
Șofer de 84 de ani din Alba, oprit în trafic de polițiști în Geoagiu: Vârstnicul avea permisul suspendat
Șofer de 84 de ani din Alba, depistat de polițiști în Geoagiu. Conducea deși avea permisul suspendat Un bărbat de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Opinii Comentarii
18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial
Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...