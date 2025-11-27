Șofer de 33 din Alba, cercetat de polițiștii din Hunedoara: A fost prins la volan deși avea permisul de conducere ,,retras medical”

Un șofer de 33 de ani, din județul Alba, a fost depistat de polițiștii din Hunedoara conducând fără a avea acest drept. Bărbatul avea permisul de conducere ,,retras medical”.

Potrivit IPJ Hunedoara, în jurul orei 21:40, pe DN7, polițiștii au depistat în trafic un șofer de 33 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcția Orăștie către Deva. În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că acesta figura cu permisul de conducere „retras medical”.

Conducătorul auto a fost condus la sediul Poliției Orașului Simeria pentru luarea măsurilor legale. În cauză, au fost demarate cercetări pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de lege.

Polițiștii vor continua acțiunile preventive și de control în trafic, pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră și pentru descurajarea comportamentelor periculoase la volan.

