Șofer de 33 din Alba, cercetat de polițiștii din Hunedoara: A fost prins la volan deși avea permisul de conducere ,,retras medical”
Șofer de 33 din Alba, cercetat de polițiștii din Hunedoara: A fost prins la volan deși avea permisul de conducere ,,retras medical”
Un șofer de 33 de ani, din județul Alba, a fost depistat de polițiștii din Hunedoara conducând fără a avea acest drept. Bărbatul avea permisul de conducere ,,retras medical”.
Potrivit IPJ Hunedoara, în jurul orei 21:40, pe DN7, polițiștii au depistat în trafic un șofer de 33 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcția Orăștie către Deva. În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că acesta figura cu permisul de conducere „retras medical”.
Conducătorul auto a fost condus la sediul Poliției Orașului Simeria pentru luarea măsurilor legale. În cauză, au fost demarate cercetări pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de lege.
Polițiștii vor continua acțiunile preventive și de control în trafic, pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră și pentru descurajarea comportamentelor periculoase la volan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ACCIDENT rutier în Lunca Mureșului: Șofer fugit de la locul faptei, prins după ce a lovit o căruță. A băgat un bărbat în spital
ACCIDENT rutier în Lunca Mureșului: Șofer fugit de la locul faptei, prins după ce a lovit o căruță. A băgat un bărbat în spital Un bărbat din comuna Unirea, aflat la volanul unui autoturism, a accidentat o persoană care se deplasa cu un atelaj hipo, pe raza comunei Lunca Mureșului. După producerea incidentului rutier, acesta […]
Tânăr din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: Și-a contactat vecina, deși avea interdicție
Tânăr din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: Și-a contactat vecina, deși avea interdicție Un bărbat, de 29 de ani, din Baia de Arieș, a fost reținut după ce a încălcat măsurile dispuse de ordinul de protecție. S-a apropiat și a intrat în contract cu vecina sa după […]
Invitații de 1 Decembrie la Alba Iulia: Lista „numelor grele” din conducerea României care vor participa la paradă alături de albaiulieni
Invitații de 1 Decembrie la Alba Iulia: Lista „numelor grele” din conducerea României care vor participa la paradă alături de albaiulieni Mai multe persoane importante din conducerea României au fost invitate să asiste la festivitățile și la parada militară organizate în Alba Iulia cu prilejul zilei de 1 Decembrie. Citește și: PROGRAMUL de 1 Decembrie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare: „Discuția va avea loc în cel mai scurt timp”
Creșterea salariului minim în 2026 urmează să fie analizată în decembrie de coaliția de guvernare. Ministrul Finanțelor: „Discuția va avea...
Guvernul cumpără robe de sute de mii de lei pentru magistrații de la ÎCCJ. Cât costă o singură „ținută” de judecător
Guvernul cumpără robe de sute de mii de lei pentru magistrații de la ÎCCJ Guvernul pregătește în ședința de joi,...
Știrea Zilei
Trenurile Unirii, pregătite să aducă românii din țară la Alba Iulia pe 1 Decembrie 2025. Vor purta numele unor personalități ale vremii
Trenurile Unirii, pregătite să aducă românii din țară la Alba Iulia pe 1 Decembrie 2025. Vor purta numele unor personalități...
VIDEO | Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită
Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită Baza...
Curier Județean
ACCIDENT rutier în Lunca Mureșului: Șofer fugit de la locul faptei, prins după ce a lovit o căruță. A băgat un bărbat în spital
ACCIDENT rutier în Lunca Mureșului: Șofer fugit de la locul faptei, prins după ce a lovit o căruță. A băgat...
Tânăr din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: Și-a contactat vecina, deși avea interdicție
Tânăr din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: Și-a contactat vecina, deși avea...
Politică Administrație
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate
Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și...
Opinii Comentarii
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...