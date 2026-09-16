Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare, pentru desemnarea premierului: Vor avea loc mâine. Programul

Președintele Nicușor Dan a convocat, pentru joi, consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării premierului. Discuțiile vor începe la ora 9.00, fiecare formațiune având alocată câte o jumătate de oră, iar reprezentanții neafiliaților vor fi primiți ultimii, de la ora 14.00.

,,Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc joi, după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 10:30 – Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 – Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

Ora 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 14:00 – Parlamentarii neafiliaţi.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţa luni că doreşte să facă desemnarea premierului până pleacă în SUA, la Adunarea Generală ONU, care are loc în perioada 22 – 24 septembrie

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