Peste 1 milion de lei necesari la UPU-SMURD Alba Iulia pentru asigurarea funcționării până la sfârșitul lunii octombrie 2026. Câți angajați are secția

Unitatea de Primiri Urgențe – SMURD a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Alba Iulia are nevoie de peste un milion de lei, reprezentând suma necesară asigurării funcționării până la sfârșitul lunii octombrie, a declarat miercuri, 16 septembrie 2026, managerul unității, Diana Mârza.

,,Pentru asigurarea funcționării UPU-SMURD până la data de 31 octombrie 2026 este necesară suplimentarea creditelor bugetare la titlul ‘Bunuri și servicii’ cu suma de 1.062.000 de lei”, a precizat managerul SJU Alba Iulia.

Diana Mârza a menționat că, deocamdată, nu sunt probleme privind plata salariilor.

Ea a afirmat că, de ani, nu a fost alocată până la finalul anului suma necesară, diferența fiind acoperită, de două decenii, prin rectificarea bugetară din octombrie.

Anul trecut, Secția UPU a SJU Alba Iulia a fost extinsă și dotată cu aparatură performantă, printr-o investiție de 2,5 milioane de euro, în cea mai mare parte fonduri europene.

Potrivit organigramei, la UPU-SMURD sunt 156 de posturi.

Numărul pacienților care se prezintă în UPU Alba Iulia a fost, în medie, în 2023-2025, de peste 50.000 pe an.

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