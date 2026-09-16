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La Polul Nord se formează un vortex polar: Când ar putea iarna să-și intre „în drepturi”. Meteorologii avertizează asupra fenomenului Super El Niño

Bogdan Ilea

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La Polul Nord se formează un vortex polar: Când ar putea iarna să-și intre „în drepturi”. Meteorologii avertizează asupra fenomenului Super El Niño

A început deja formarea noului vortex polar, deasupra Polului Nord. Este vorba, mai exact, despre un motor atmosferic imens care controlează circulația aerului rece pe întreaga emisferă nordică.

Iarna dă semne că va începe în mare forță. Pognozele pe termen lung ne arată că vremea ne va da bătăi de cap și se va schimba de la o zi la alta Răcirea bruscă din ultima vreme a creat deja un un bulgăre uriaș de aer rece, adică exact ce-i trebuie iernii ca să pornească la drum, conform Știripesurse.

În Oceanul Pacific se dezvoltă un fenomen Super El Niño foarte intens, cu temperaturi ale apei mult peste normal.

Datele climatice arată că acest fenomen va acționa ca un factor perturbator major, capabil să slăbească și să încetinească vânturile vortexului polar în jurul lunilor ianuarie și februarie 2027.

Atunci când vortexul polar slăbește sau suferă perturbări, el își pierde capacitatea de a ține aerul foarte rece blocat doar în regiunile arctice. În loc să rămână la Polul Nord, masele de aer rece și ninsorile pot coborî mai ușor spre regiunile populate.

Potrivit Severe Wheather, unul dintre motivele principale pentru care meteorologii se așteaptă la o iarnă atât de instabilă este dezvoltarea unui fenomen Super El Niño de proporții istorice în Pacificul tropical.

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