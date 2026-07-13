FOTO | O nouă viață salvată de pompierii din Sebeș: Un pui de pisică, căzut într-o fântână secată adâncă de 7 metri, adus înapoi la suprafață teafăr și nevătămat

O nouă viață salvată de pompierii din Sebeș: Un pui de pisică, căzut într-o fântână secată adâncă de 7 metri, adus înapoi la suprafață teafăr și nevătămat

Un pui de pisică, căzut într-o fântână secată adâncă de 7 metri, a fost salvat de pompierii din Sebeș și adus înapoi la suprafață teafăr și nevătămat.

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O fântână secată poate deveni oricând o capcană ascunsă. Astăzi, în localitatea Daia Română, un pui de pisică a căzut într-o astfel de fântână, rămânând blocată la o adâncime de aproximativ 7 metri. Singur, speriat și fără nicio cale de ieșire, viața puiului a depins în totalitate de o mână de ajutor.

Alertate de urgență, trei cadre din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș s-au deplasat la fața locului cu o autospecială de stingere pentru salvarea animalului neajutorat.

Deși la prima vedere pare o intervenție simplă, o intervenție la asemenea adâncime implică riscuri și necesita multa răbdare pentru a nu speria micul necuvântător.

,,Datorită intervenției rapide de astăzi, micul animal a fost adus înapoi la suprafață teafăr și nevătămat. O dovadă vie că pentru salvatori, nicio misiune nu este prea mică atunci când în joc este o viață.

Felicitări pentru intervenția de astăzi, dragi colegi! O nouă misiune îndeplinită cu succes!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

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