Curier Județean

Sisteme și senzori de monitorizare glicemică continuă pentru cel mai mare spital din Alba: Achiziție în derulare, în sprijinul pacienților incluși în Programul Național de Diabet

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 16 minute

în

De

Sisteme și senzori de monitorizare glicemică continuă pentru cel mai mare spital din Alba

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a inițiat, în 9 ianuarie 2026, procedura de achiziție prin licitație publică a unor sisteme de monotorizare glicemică continuă și a unor senzori de monitorizare.

Este vorba de consumabilele necesare funcționării pompelor și dispozitivelor de insulinoterapie pe o perioadă de 2 ani, prevăzută în acordurile-cadru pregătite.

Valoarea totală estimată a achiziției este cuprinsă între 1.665.000 și 4.087.500 de lei.

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor este asigurarea tratamentului pacienților celui mai mare spital din Alba înscriși în Programul Național de Diabet.

Termenul de livrare este de maxim 3 zile de la data transmiterii comenzii.

Data de deschidere a ofertelor în cadrul procedurii lansate în SEAP este de 17 februarie 2026.

Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la 17 iunie 2026.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

CTS Alba, anunț important: A crescut mult cererea de sânge și componente sanguine. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină pentru a dona sânge

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

12 ianuarie 2026

De

CTS Alba, anunț important: A crescut mult cererea de sânge și componente sanguine. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină pentru a dona sânge Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, luni, 12 ianuarie 2026, un apel către persoanele, cu toate grupele, care pot dona sânge.  Ei transmis că în ultimele două săptămâni […]

Citește mai mult

Curier Județean

Femeie găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

12 ianuarie 2026

De

Femeie, găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului O femeie din Cugir a fost găsită fără suflare, în cursul zilei de astăzi, 12 ianuarie 2026, într-un apartament din oraș.  Mai exact, este vorba despre o persoană de sex feminin, în vârstă de 90 de ani, care prezenta rigiditate […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe gunoaiele și mizeria din ,,Lumea Nouă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

12 ianuarie 2026

De

Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe gunoaiele și mizeria din ,,Lumea Nouă” Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia au fost mobilizați să curețe mizeria și gunoaiele din zona ,,Lumea Nouă”, astăzi, 12 ianuare 2026.  Astfel, în urma sesizărilor apărute, beneficiarii au participat la acțiuni de curățenie […]

Citește mai mult