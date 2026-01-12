Sisteme și senzori de monitorizare glicemică continuă pentru cel mai mare spital din Alba: Achiziție în derulare, în sprijinul pacienților incluși în Programul Național de Diabet

Sisteme și senzori de monitorizare glicemică continuă pentru cel mai mare spital din Alba

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a inițiat, în 9 ianuarie 2026, procedura de achiziție prin licitație publică a unor sisteme de monotorizare glicemică continuă și a unor senzori de monitorizare.

Este vorba de consumabilele necesare funcționării pompelor și dispozitivelor de insulinoterapie pe o perioadă de 2 ani, prevăzută în acordurile-cadru pregătite.

Valoarea totală estimată a achiziției este cuprinsă între 1.665.000 și 4.087.500 de lei.

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor este asigurarea tratamentului pacienților celui mai mare spital din Alba înscriși în Programul Național de Diabet.

Termenul de livrare este de maxim 3 zile de la data transmiterii comenzii.

Data de deschidere a ofertelor în cadrul procedurii lansate în SEAP este de 17 februarie 2026.

Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la 17 iunie 2026.

