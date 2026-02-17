Sistem inteligent de management urban, cu supraveghere video, într-un oraș de munte din Alba: Procedură de achiziție a dotărilor necesare
Sistem inteligent de management urban, cu supraveghere video, într-un oraș de munte din Alba
Primăria Baia de Arieș a lansat, în 11 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a furnizării unor produse în cadrul proiectului „Realizarea unui sistem inteligent de management urban în oraşul Baia de Arieş”, care vizează implementarea infrastructurii TIC şi ITS în oraşul de munte din județul Alba.
Lista de achiziție cuprinde mobilier urban, platforme informatice, pachete software și sisteme informatice, respectiv un sistem video de supraveghere.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 2.372.666 de lei (aproximativ 465.000 de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 2 martie 2026.
Prin această procedură, Autoritatea contractantă şi-a propus achiziţionarea de echipamente specifice pentru modernizarea infrastructurii urbane prin dotarea cu mobilier urban intelligent, servicii digitale eficiente pentru cetăţeni şi transparentizarea proceselor decizionale ale instituţiei.
Echipamentele care fac obiectul achiziţiei, conform Contractului de finanţare şi a Ghidului de finanţare, sunt obiective specifice pentru implementarea infrastructurii TIC şi ITS.
Pentru ITS sunt următoarele: 2 buc Staţii Smart călători, 3 buc Staţii călători adăpost, 1 buc Panou de afişaj şi informare tip Led, Outdor, 1 buc Server de virtualizare şi stocare, 2 buc Staţii de lucru operator supraveghere video, 1 buc Platform software unificată de management urban, 1 buc Licenţă sistem de operare server cu drepturi de vizualizare.
Pentru TIC sunt următoarele: 3 buc Bănci inteligente, 1 buc Coş de gunoi intelligent, 15 buc Camere video mobile pentru exterior pe stâlpi existenţi, 1 buc Ecran de perete – video wall, 6 buc Hard Disk-uri SAS/SATA ENTERPRISE pentru server, 15 buc Staţii de lucru funcţionari publici, 1 buc Swich de reţea central inclusiv montaj, 1 buc Rack 42U cu accesorii, 4 componente Software -active necorporale (1 buc Dezvoltare aplicaţie mobilă cetăţeni, 1 buc Implementare sistem informatic pentru digitalizare, 1 buc Licenţe sistem de operare staţii de lucru, 1 buc Licenţă sistem management video (VMS).
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
