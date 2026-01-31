Sindicatele din învățământ strâng semnături pentru declanșarea grevei generale în perioada examenelor naționale: Care sunt nemulțumirile dascălilor
Sindicatele din învățământ strâng semnături pentru declanșarea grevei generale: Care sunt nemulțumirile dascălilor
Sindicatele din învățământ vor strânge semnături, începând de luni, 3 februarie 2026, pentru declanșarea unei greve generale în perioada simulărilor pentru evaluarea națională și Bacalaureat, care sunt programate în luna martie 2026.
Profesorii sunt nemulțumiți mai ales de creșterea normei didactice, de la 18 la 20 de ore și de diminuarea sumelor pentru plata cu ora.
,,Federațiile sindicale au declanșat un chestionar, o sondare a membrilor de sindicat cu privire la posibilitatea declanșării grevei generale și a perioadei optime de declanșare a acesteia, ținând cont de faptul că până în momentul de față nu au fost aprobate măsurile asumate prin legea 141.
În urma finalizării și centralizării datelor care au fost strânse pe baza completării chestionarului în cauză, în momentul de față se conturează declanșarea unui referendum privind grevă generală, atât în perioada simulărilor examenelor naționale, cât și grevă generală în perioada în care vor avea loc examenele în cauză”, a declarat președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor.
Sindicatele din învățământ solicită Guvernului abrogarea de urgență a prevederilor din legea 141 din 2025, dar și creșterea alocării bugetare pentru educație.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
