Curier Județean

Tânăr din Unirea, prins BĂUT și fără permis la volanul unui moped. Pasagerul său, proprietarul vehiculului, l-a lăsat să conducă. Amândoi sunt cercetați de oamenii legii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Tânăr din Unirea, prins BĂUT și fără permis la volanul unui moped. Pasagerul său, proprietarul vehiculului, l-a lăsat să conducă. Amândoi sunt cercetați de oamenii legii

Un tânăr de 24 de ani din Unirea s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști conducând un moped, deși nu deținea permis de conducere și era sub influența alcoolului.

După oprirea vehiculului, oamenii legii au constatat că la ghidon se afla un tânăr de 24 de ani din Unirea, iar în urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu deține permis pentru nicio categorie de vehicule. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, la data de 15 mai 2026, în jurul orei 18.50, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au observat, pe strada Uiorii, din localitatea Unirea, un moped care se deplasa haotic, pe sensul de mers Ocna Mureș- Unirea.

Polițiștii au procedat la oprirea regulamentară a mopedului și au constatat faptul că acesta era condus de către un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din localitate.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. 

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,57 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei. 

Totodată, polițiștii au stabilit faptul că mopedul i-ar fi fost încredințat tânărului, de către un tânăr de 22 de ani, care se afla în calitate de pasager, pe moped.

Față de tânărul de 23 de ani, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, iar față de tânărul de 22 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 minute

în

16 mai 2026

De

Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli În săptămâna 11-15 mai 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat activități informativ-preventive, în rândul cetățenilor din județ, dar și în rândul celor care tranzitează județul nostru, potrivit unui comunicat transmis […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit pe strada Mărășești

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

16 mai 2026

De

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit pe strada Mărășești  Un accident rutier a avut loc astăzi, 16 mai 2026, la Alba Iulia pe strada Mărășești. Din primele informații disponibile, două autoturisme sunt implicate în evenimentul rutier. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Performanță remarcabilă pentru elevul fruntaș Ovidiu Purcel de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Calificare la etapa națională a Olimpiadei Naționale la Badminton

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

16 mai 2026

De

Performanță remarcabilă pentru elevul fruntaș Ovidiu Purcel de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Calificare la etapa națională a Olimpiadei Naționale la Badminton Elevul fruntaș Ovidiu Purcel, clasa a X-a, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a reușit o nouă performanță. S-a calificat la etapa națională a Olimpiadei Naționale a […]

Citește mai mult