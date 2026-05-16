Tânăr din Unirea, prins BĂUT și fără permis la volanul unui moped. Pasagerul său, proprietarul vehiculului, l-a lăsat să conducă. Amândoi sunt cercetați de oamenii legii

Un tânăr de 24 de ani din Unirea s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști conducând un moped, deși nu deținea permis de conducere și era sub influența alcoolului.

După oprirea vehiculului, oamenii legii au constatat că la ghidon se afla un tânăr de 24 de ani din Unirea, iar în urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu deține permis pentru nicio categorie de vehicule. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, la data de 15 mai 2026, în jurul orei 18.50, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au observat, pe strada Uiorii, din localitatea Unirea, un moped care se deplasa haotic, pe sensul de mers Ocna Mureș- Unirea.

Polițiștii au procedat la oprirea regulamentară a mopedului și au constatat faptul că acesta era condus de către un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din localitate.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,57 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, polițiștii au stabilit faptul că mopedul i-ar fi fost încredințat tânărului, de către un tânăr de 22 de ani, care se afla în calitate de pasager, pe moped.

Față de tânărul de 23 de ani, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, iar față de tânărul de 22 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI