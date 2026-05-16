FOTO | Performanță remarcabilă pentru elevul fruntaș Ovidiu Purcel de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Calificare la etapa națională a Olimpiadei Naționale la Badminton

Performanță remarcabilă pentru elevul fruntaș Ovidiu Purcel de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Calificare la etapa națională a Olimpiadei Naționale la Badminton

Elevul fruntaș Ovidiu Purcel, clasa a X-a, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" Alba Iulia a reușit o nouă performanță. S-a calificat la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la Badminton.

Elevul fruntaș Ovidiu Purcel, clasa a X-a, a reușit și în acest an performanța de a se califica în etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la Badminton. Din anul 2016 de când a făcut primul pas în lumea badmintonului, Ovidiu a trecut prin antrenamente intense și a avut parte nu doar de victorii care l-au motivat, ci și de momente dificile care mărturisește el, l-au făcut mai puternic și mai competitiv, a scris, într-o postare pe Facebook, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

„Calificarea la etapa națională a ONSS reprezintă mai mult decât o performanță sportivă. Este dovada că perseverența, pasiunea și încrederea în tine, pot transforma un vis în realitate. Am ajuns până aici datorită fiecărui meci jucat, fiecărui punct câștigat, dar și prin depășirea cu succes a obstacolelor. Sunt mândru de parcursul meu sportiv și recunoscător tuturor celor care au fost alături de mine”, a spus Ovidiu.

Elevul sportiv se pregătește sub coordonarea antrenorului Nicolae Joldeș, iar la clasă sub îndrumarea doamnei profesoare Geanina Ilie, mai notează sursa citată.

