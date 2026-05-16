FOTO | Performanță remarcabilă pentru elevul fruntaș Ovidiu Purcel de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Calificare la etapa națională a Olimpiadei Naționale la Badminton

Elevul fruntaș Ovidiu Purcel, clasa a X-a, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a reușit o nouă performanță. S-a calificat la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la Badminton.

Elevul fruntaș Ovidiu Purcel, clasa a X-a, a reușit și în acest an performanța de a se califica în etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la Badminton. Din anul 2016 de când a făcut primul pas în lumea badmintonului, Ovidiu a trecut prin antrenamente intense și a avut parte nu doar de victorii care l-au motivat, ci și de momente dificile care mărturisește el, l-au făcut mai puternic și mai competitiv, a scris, într-o postare pe Facebook, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

„Calificarea la etapa națională a ONSS reprezintă mai mult decât o performanță sportivă. Este dovada că perseverența, pasiunea și încrederea în tine, pot transforma un vis în realitate. Am ajuns până aici datorită fiecărui meci jucat, fiecărui punct câștigat, dar și prin depășirea cu succes a obstacolelor. Sunt mândru de parcursul meu sportiv și recunoscător tuturor celor care au fost alături de mine”, a spus Ovidiu. 

Elevul sportiv se pregătește sub coordonarea antrenorului Nicolae Joldeș, iar la clasă sub îndrumarea doamnei profesoare Geanina Ilie, mai notează sursa citată.

28 mai 2026 | Casa Județeană de Pensii Alba, întâlnire de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ: Tema, adeverințe în care sporurile sau veniturile sunt denumite diferit față de modelul oficial

Casa Județeană de Pensii Alba, întâlnire de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ: Tema, adeverințe în care sporurile sau veniturile sunt denumite diferit față de modelul oficial Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat organizarea, joi, 28 mai 2026, a unei întâlniri de lucru cu angajatorii si deținătorii de arhive din județ.

16 -17 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 16-17 mai 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale.

FOTO | „Energie, talent și excelență” – un spectacol dedicat performanței și creativității elevilor din Alba

„Energie, talent și excelență" – un spectacol dedicat performanței și creativității elevilor din Alba Joi, 14 mai, începând cu ora 18:00, Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia a găzduit spectacolul „Energie, talent și excelență", un eveniment devenit deja emblematic pentru promovarea talentului și valorilor artistice în rândul elevilor.

