Sindicaliștii Sanitas se pregătesc pentru GREVĂ GENERALĂ în Sănătate și Asistență socială: Nemulțumiri față de măsurile Guvernului Bolojan
Biroul Executiv al SANITAS a fost mandatat să continue discuțiile pentru exceptarea Sănătății și Asistenței sociale de la măsura intenționată de Guvern de a reduce cu 10% fondul de salarii și pentru blocarea oricăror măsuri care ar conduce la pierderi de venituri pentru salariați.
„Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS s-a întrunit astăzi, 2 februarie 2026, pentru a analiza contextul politic şi economic actual, precum şi impactul măsurilor de austeritate anunțate asupra sistemelor publice de Sănătate şi de Asistență socială. În urma dezbaterilor, membrii Consiliului Naţional au evaluat efectele directe şi indirecte ale reducerilor bugetare propuse, concluzionând că acestea vor afecta grav funcţionarea unităţilor sanitare şi de asistenţă socială, calitatea serviciilor oferite populaţiei şi, în mod direct, veniturile angajaţilor din aceste sectoare esenţiale”, a transmis, luni seară, SANITAS, într-un comunicat de presă.
Totodată, membrii Consiliului Naţional SANITAS au analizat opţiunile de acţiune sindicală exprimate de membrii de sindicat prin votul intern de săptămâna trecută şi a luat act de faptul că majoritatea covârşitoare s-a pronunţat pentru declanşarea grevei generale, în situaţia în care revendicările federaţiei nu vor fi soluţionate.
„În acest context, Consiliul Naţional a mandatat Biroul Executiv al Federaţiei SANITAS să întreprindă toate demersurile necesare pentru exceptarea Sănătăţii şi Asistenţei sociale de la măsura intenţionată de guvernul Bolojan de a reduce cu 10% fondul de salarii şi pentru blocarea oricăror măsuri care ar conduce la pierderi de venituri pentru salariaţi”, anunţă reprezentanţii SANITAS.
Preşedintele SANITAS, Iulian Pope, afirmă că ”angajaţii din Sănătate şi Asistenţă socială nu pot fi transformaţi în victimele politicilor de austeritate, în condiţiile în care aceste sisteme se confruntă deja cu deficit major de personal şi cu subfinanţarea cronică”.
„În cazul în obiectivele cu care ne-a mandatat Consiliul Naţional nu vor fi atinse într-un termen rezonabil, Federaţia SANITAS va declanşa greva generală, ca formă legitimă de apărare a drepturilor şi intereselor membrilor noştri”, a anunţat Iulian Pope, preşedintele Federaţiei Sanitas.
Federaţia SANITAS anunţă că rămâne deschisă dialogului, ”însă nu va accepta măsuri care să compromită stabilitatea veniturilor salariaţilor şi funcţionarea serviciilor publice esenţiale”.
În 26 ianuarie, sindicaliştii SANITAS avertizau că se poate ajunge la grevă generală în sistem, dacă Guvernul nu renunţă la tăierea fondului de salarii cu 10%.
