Simulare Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au lipsit de la proba la Limba și literatura română

Simulare Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au lipsit de la proba la Limba și literatura română

Elevii de clasa a XII-a au susținut, luni, 23 martie prima probă din cadrul simulării Bacalaureatului 2026, la Limba și literatura română.

În județul Alba au fost înscriși 2.492 de elevi (1924 la cursuri de zi, respectiv 568 la seral).

Au fost organizate 35 de centre de examen.

De la proba la Limba și literatura română au lipsit în județul Alba 548 de elevi.

Situația prezenței din județul Alba la proba la Limba și lietratura română este următoarea:

*Înscriși la Limba și literatura română real: 2034 de elevi

– prezenți – 1495 de elevi

– absenți – 539 de elevi

*Înscriși la Limba și literatura română uman: 458 de elevi

– prezenți – 449 de elevi

– absenți – 9 elevi

Elevii de clasa a XII-a susțin simularea probelor scrise după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Curier Județean

Alba Iulia are Skepsis 2026 – Stagiunea cu Skepsis, APOLLO și Zilele Medievale ale Bălgradului, obiectivele pentru 2026. Proiectul cadru, la aprobat în Consiliul Local

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

24 martie 2026

De

Alba Iulia are Skepsis 2026 – Stagiunea cu Skepsis, APOLLO și Zilele Medievale ale Bălgradului, obiectivele pentru 2026. Proiectul cadru, la aprobat în Consiliul Local Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința ordinară de joi, 26 martie 2026, proiectul cadru Alba Iulia are Skepsis 2026, al Asociaţiei Grupul Skepsis, care propune […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Cum a pășit cu succes pe drumul cântecului Paula Medrea, o tânără născută în Cunța: Povestea unui artist crescut din rădăcini simple, dar cu visuri mari

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 5 ore

în

24 martie 2026

De

Cum a pășit cu succes pe drumul cântecului Paula Medrea, o tânără născută în Cunța: Povestea unui artist crescut din rădăcini simple, dar cu visuri mari Născută în satul Cunța, județul Alba, într-o familie modestă, dar plină de căldură și sprijin, Paula Medrea și-a descoperit încă de mică dragostea pentru muzică. Părinții i-au oferit tot […]

Citește mai mult

Curier Județean

Aparat radiologic nou pentru Spitalul Municipal Blaj: Achiziție de 1 milion de lei în desfășurare

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

24 martie 2026

De

Aparat radiologic nou pentru Spitalul Municipal Blaj: Achiziție de 1 milion de lei în desfășurare Spitalul Municipal Blaj a lansat, luni, 23 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unui aparat radiologic. Valoarea totală estimată a achiziției este de 988.429 de lei, fără TVA. Data limită […]

Citește mai mult