Simulare Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au lipsit de la proba la Limba și literatura română

Elevii de clasa a XII-a au susținut, luni, 23 martie prima probă din cadrul simulării Bacalaureatului 2026, la Limba și literatura română.

În județul Alba au fost înscriși 2.492 de elevi (1924 la cursuri de zi, respectiv 568 la seral).

Au fost organizate 35 de centre de examen.

De la proba la Limba și literatura română au lipsit în județul Alba 548 de elevi.

Situația prezenței din județul Alba la proba la Limba și lietratura română este următoarea:

*Înscriși la Limba și literatura română real: 2034 de elevi

– prezenți – 1495 de elevi

– absenți – 539 de elevi

*Înscriși la Limba și literatura română uman: 458 de elevi

– prezenți – 449 de elevi

– absenți – 9 elevi

Elevii de clasa a XII-a susțin simularea probelor scrise după următorul calendar:

23 martie 2026 – Limba și literatura română

24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

3 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor

