Sibian condamnat la un an de închisoare pentru lovire, REȚINUT de polițiștii din Alba. A fost depus în Penitenciarul Aiud

Un sibian condamnat la un an de închisoare pentru lovire, a fost reținut de polițiștii din Alba și depus în Penitenciarul Aiud.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din municipiul Sibiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Sibiu.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

