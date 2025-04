Și medicamentele banale ar putea fi eliberate cu rețetă: Cum s-ar putea schimba legea

Parlamentarii au venit cu o propunere legislativă care îi afectează și pe cei aflați sub tratament, din dorința de a-i pedepsi mai aspru pe șoferii care consumă droguri.

Ei cer ca toate medicamentele care conțin substanțe psihoactive – de exemplu codeină – să fie eliberate doar cu rețetă medicală.

Ministerul Sănătății trebuie să facă o listă cu toate aceste doctorii în cel mult 1 an, înainte ca legea să intre în vigoare. De luni de zile parlamentarii PSD și PNL încearcă să modifice Codul penal astfel încât să-i descurajeze pe șoferii drogați să mai urce la volan.

Proiectul inițial a adunat cinci avize negative pentru că îi pedepsea și pe cei care urmau un tratament medical legal. Așa că astăzi aleșii au adăugat un amendament nou care îi salvați pe cei care au rețetă.

Prof. Adrian Streinu Cercel, președintele comisiei pentru sănătate din Senat: „Dacă ia conform prospectului și cum i-a recomandat doctorul nu i se întâmplă nimic, dacă ia peste, își asumă!”.

Victoria Stoiciu, senator PSD: „Pe 21 martie, după exemplu dvs. am luat Nurofen Plus la 8 dimineața, iar la 15:30 m-am dus la INML la cerere, am achitat 700 de lei, să fac analiza de sânge și am ieșit pozitivă la codeină, după 6 ore.”

Fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, unul dintre inițiatorii acestei legi, susține că în acest caz un șofer nu va păți nimic dacă are rețetă medicală pentru respectivul medicament pe care declară în fața procurorului că și l-a administrat.

Robert Cazanciuc, unul dintre inițiatorii legii: „Nu un medic legist trebuie să decidă dacă cineva are dosar penal.”

Medicii atrag atenția asupra problemelor din lege

Tocmai medicii legiști îi atrag atenția lui Robert Cazanciuc că, așa cum este făcută legea acum, poate avea un efect nedorit.

Dr. Gabriel Gorun, vicepreședintele Societății Române de Medicină Legală: „De o prescripție în România, toată lumea poate face rost. Te duci la medicul de familie, te plângi de dureri de spate și primești o prescripție. Și apoi umblu cu prescripția în portofel, poate să mă oprească poliția ori de câte ori vrea, că mie îmi iese codeina, nu contează că e opiaceul din prescripția mea sau heroina pe care nu am metabolizat-o bine. O nebunie!”

Mai mult, peste 80.000 de români au semnat o petiție a unei asociații care luptă pentru drepturile omului, prin care parlamentarii au fost avertizați că aceste modificări nu sunt corecte.

Cătălina Hopârteanu, reprezentanta ONG-ului „Declic”: „La cum arată legea acum, ne așteptăm ca parlamentarii să vină să ne ceară rețetă medicală și pentru covrigi și pentru cozonac cu mac, sau alte alimente pentru cei care sunt vegani și consumă cânepă sau alte semințe, care în cantități mici pot da teste pozitive.”

Modificările legislative au fost dezbătute în Senat, iar votul final va fi dat în Camera Deputaților.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI