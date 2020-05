Și la baschet s-a pus punct sezonului, fără a se decerna trofee | „Aceste momente sunt provocări prin care devenim mai puternici”, spune aiudeanca Andreea Fleșer (Universitatea Cluj)

De curând s-a pus punct sezoanelor interne la handbal și baschet, federațiile de profil “înghețând” campionatele actuale fără a acorda trofee. Sportul sub panou s-a a intrat într-o pauză prelungită, iar afectată de această situație neplăcută, cauzată de pandemia de coronavirus, este și Andreea Fleșer, talentata baschetbalistă din Alba.

Sportiva în vârstă de 21 de ani, originară din Aiud, s-a format la CSU Alba Iulia, evoluând la CSU Alba Iulia și Phoenix Constanța, pentru ca de anul trecut să îmbrace tricoul “alb-negru” al grupării studențești CS Universitatea Cluj (locul șase în Grupa A în momentul stopării stagiunii). În acest campionat a strâns o medie de 5.2 puncte/ meci, 3 recuperări, 2.3 pase decisive, cele mai multe puncte într-un singur joc fiind realizate în martie, la confruntarea cu Olimpia Brașov când a marcat 15 puncte. “Dacă până acum ACASĂ însemna doar familie și relaxare, trebuie să ies din acest confort și să creez o atmosferă apropiată de ceea ce făceam zi de zi….. E greu, atmosfera e diferită, colegii, echipa, fanii, sala, mingea etc., lipsesc…. Dar aceste momente sunt doar provocări, provocări prin care devenim mai puternici. Acum e momentul când realizăm că fiecare clipă trebuie trăită la maxim. După cum am spus timpul e prețios, așa că mi-am făcut un program cât de cât asemănător cu cel dinainte: cursuri online de la facultate, activități cu familia mea, antrenamente pentru menținere, citit, desenat”, a explicat baschetbalista ce evoluează pe postul de coordonator de joc.

Era clar că o reluare a campionatului, chiar și în condițiile meciurilor fără spectatori, însemna o misiune imposibilă, ținând cont de imposibilitatea desfășurării antrenamentelor (lipsa bazelor sportive), problema siguranței jucătorilor și staff-ului, chestiunea legată de baschetbaliștii străini, situația contractuală, problemele cu bugetele cluburilor – afectate de criză și mai ales, nivelul de pregătire scăzut ce implica apariția accidentărilor pe acest fond.

*Pauză pe termen nelimitat ce afectează performanța

Considerată o speranță a baschetului românesc, Andreea Fleșer a fost o constanță sub “tricolor” în ultimii ani, în care a strâns prezențe la loturile naționale, respectiv la echipa reprezentativă 3×3 a României (2017), Campionatele Europene Under 20 de la Oradea (2018) și convocarea vara trecută la echipa națională a României Under 20 în vederea participării la Campionatul European din Kosovo (2019).

Cum sporturile în sală prezintă un risc epidemiologic ridicat, activitatea profesională s-a oprit, iar de mai bine de două luni aiudeanca a revenit acasă, după ce a intrat în șomaj tehnic, neputându-se pregăti în mod corespunzător. “Restricțile se vor ridica gradual, dar până în momentul când ne vom relua activitatea e o perioadă destul de lungă, având până în acest moment aproximativ două luni de când nu am putut efectua antrenamente organizate cu echipa sau cel puțin pe un teren de baschet. E greu să treci de la un stil de viață foarte activ, la o <<pauză forțată>>, fără a ști cât va dura și ce se va întâmpla pe viitor…. E un moment în care trebuie să găsim un echilibru și să ne menținem atât mental cât și fizic în formă pentru a reveni la activitățiile noastre cât mai ușor, atunci cand va veni momentul. Din punct de vedere sportiv, e greu, activitatea de desfașurarea a antrenamentelor este redusă, antrenându-mă doar acasă. Trecând de la 2 antrenamente pe zi și meciuri, e foarte greu să mențin acel nivel de pregătire. Această perioadă va afecta sportul de performanță, sunt în momentul în care nu știu ce va urma…când mă voi întoarce la activitate…. Îmi doresc să revin cât mai repede pe teren, în siguranță, în timp chiar cu suporterii alături de noi dar pentru acest lucru, înțeleg că, trebuie răbdare, ne luptăm cu un <<monstru invizibil>>, dar împreună și responsabili vom reuși”, a transmis baschetbalista din Aiud.

O posibilă revenire pe teren s-ar putea produce doar în luna august, când Federația Română de Baschet va organiza Liga de vară LNB, atât la masculin, cât și la feminin, dedicată numai jucătorilor români. Pe lângă Andreea Fleșer, în ediția 2019/2020 a întrecerii feminine de baschet au mai evoluat alte trei jucătoare ce au plecat de la LPS Alba Iulia, din Cetatea Marii Uniri: Diana Kleemen Ignat (18 ani) și Alexandra Bobar (19 ani) – CSM Târgu Mureș, Andreea Beldian (23 de ani) – Phoenix Constanța.