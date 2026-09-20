Și-a obligat concubina de 17 ani să se prostitueze în mai multe localități din țară: Inculpatul, condamnat la aproape 5 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de minori și proxenetism

Tribunalul Alba a soluționat cu o sentință cu executare un dosar de trafic de minori și proxenetism instrumentat de DIICOT Alba Iulia. Persoana inculpată (Ionel N.) a fost condamnată la o pedeapsă rezultantă de 5 ani și 4 luni de închisoare.

Potrivit rechizitoriului, ancheta a pornit de la o sesizare la numărul unic de urgență 112, în urma căreia polițiștii au identificat, în decembrie 2024, o victimă minoră aflată împreună cu Ionel N. într-un apartament din Alba Iulia.

Ulterior, a rezultat că, în perioada octombrie 2024 – aprilie 2025, cât timp victima avea 17 ani, aceasta a practicat prostituția pe raza mai multor localități din țară, cu sprijinul și în folosul lui Ionel N., cu care se afla într-o relație de concubinaj. Ancheta a stabilit că activitatea era coordonată de inculpat, care se ocupa de închirierea locuințelor folosite drept locații, de promovarea online a serviciilor și de asigurarea transportului victimei către clienți, sumele obținute fiind cheltuite, potrivit anchetatorilor, inclusiv pe jocuri de noroc și substanțe interzise.

Instanța a reținut că activitatea a continuat și după ce victima a împlinit 18 ani, în toamna anului 2025. Bărbatul a susținut, în cursul procesului, că acesta nu ar fi cunoscut vârsta reală a victimei la momentul faptelor. Tribunalul a înlăturat însă această apărare, arătând că o vizită a lui Ionel N. la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru a obține informații despre localizarea victimei, precum și faptul că aceasta fusese preluată anterior de autoritățile de protecție a copilului, indică faptul că acesta știa că victima sa nu avea 18 ani.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru trafic de minori și pentru proxenetism. În fața instanței, acesta a recunoscut faptele și a solicitat judecarea sa potrivit procedurii simplificate, motiv pentru care probele din urmărirea penală nu au mai fost readministrate.

Pentru infracțiunea de trafic de minori, Tribunalul Alba i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani și 10 luni de închisoare, iar pentru proxenetism, o pedeapsă de 1 an și 6 luni. Prin contopire, instanța a stabilit condamnarea la 5 ani și 4 luni de închisoare. Din durata pedepsei va fi dedusă perioada arestului preventiv, executat începând cu 16 decembrie 2025.

Pe lângă pedeapsa principală, judecătorul i-a interzis și dreptul de a comunica sau de a se apropia la mai puțin de 50 de metri de victimă până la executarea pedepsei.

De asemenea, s-a dispus prelevarea de probe biologice de la condamnat, în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare. Tribunalul a menținut măsura arestării preventive a lui Ionel N., aflat în prezent încarcerat la Penitenciarul Aiud.

Hotărârea din 28 august 2026 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

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