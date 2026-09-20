Investițiile străine în România, prăbușire cu 80% comparativ cu 2025. Economist: ,,Suntem la un pas de a începe să ne împrumutăm de la cămătari, iar cămătarul principal pentru țări se numește FMI”

Investițiile străine, prăbușire cu 80% comparativ cu 2025, scrie economistul Radu Georgescu într-o postare recentă. Acesta este de părere că ,,România este la un pas de a începe să se împrumute de la cămătari, iar cămătarul principal pentru țări se numește FMI”.

În aceeași postare, Radu Georgescu explică pe înțelesul tuturor ce înseamnă ,,Junk” și cum poate țara noastră să fie retrogradată în această categorie.

,,De un an de zile, probabil cuvântul „Junk” este în top 10 cuvinte folosite la TV sau în media, deși, probabil, 90% dintre oameni nu știu ce reprezintă.

Fitch a amenințat iar România că va fi trecută la Junk. Pe 2 octombrie vine raportul de la S&P.

Ce înseamnă Junk

1. Ca și persoanele fizice și țările sunt împărțite în funcție de capacitatea de a-și plăti datoriile. În sistemul bancar, persoanele fizice sunt împărțite în 3 categorii:

Categoria A: clienți bancabili.

Categoria B: clienți nebancabili, aceștia iau credite de la IFN-uri.

Categoria C: clienți care nu pot lua credite nici de la bănci, nici de la IFN-uri, iau credite de la cămătari.

Așa sunt împărțite și țările. În acest moment, România este în categoria B. Guvernul plătește dobânzi mult mai mari decât orice altă țară din Europa.

Vineri, cotația dobânzii plătite de Guvern a fost chiar mai mare decât dobânzile plătite de țările din Junk, adică România este la un pas de a începe să se împrumute de la cămătari, iar cămătarul principal pentru țări se numește FMI.

2. Agențiile de rating nu vor pune oficial România în categoria „Cămătari”

Dacă vreo agenție de credit va pune oficial România în Junk — deși România plătește acum dobânzi mai mari decât țările din Junk — va declanșa un val de vânzări de titluri de stat emise de Guvernul României.

Motivul este că multe din băncile străine au în politica de risc interdicția de a deține titluri de stat din categoria Junk. Acest lucru va duce la pierderi uriașe pentru creditorii actuali.

3. România va intra în categoria „Cămătari” doar prin 2 metode:

-Fie Guvernul României nu va mai putea plăti dobânzile și datoria, și se va declara singur în categoria Cămătari, ca de exemplu Argentina, care a spus că nu mai poate să-și plătească datoriile.

-Fie România nu va mai găsi noi creditori.

România se îndreaptă către posibilitatea nr. 2. În 2026, din România au ieșit cei mai mulți bani din istorie, iar investițiile străine s-au prăbușit cu 80% comparat cu 2025.

4. Singura soluție ca România să nu intre în categoria „Cămătari”

Dacă te uiți la graficul cu dobânzile plătite de țările din Junk în această săptămână, Brazilia și Columbia au o inflație mai mică decât România. Dar dobânda de referință a Băncilor Centrale este dublă față de dobânda de referință din România, stabilita de BNR.

În acest fel, aceste țări își protejează moneda și atrag investiții străine. Din acest motiv, banii din România fug, iar investițiile străine se prăbușesc. Niciun investitor de pe planeta Pământ nu vrea să aibă un randament al banilor mai mic decât inflația.

În concluzie, urmează turbulențe economice puternice. Este timpul să citești datele economice, să le înțelegi și să te pregătești”, a scris economistul pe Facebook.

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