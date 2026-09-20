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VIDEO | Motoare turate, mașini spectaculoase și adrenalină în Cetatea Alba Carolina! Cum a fost la Cars X Coffee Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Motoare turate, mașini spectaculoase și adrenalină în Cetatea Alba Carolina! Cum a fost la Cars X Coffee Alba Iulia

Cea de-a șasea ediție a evenimentului Cars X Coffee Alba s-a desfășurat în perioada 18–20 septembrie 2026, în inima Cetății Alba Carolina, reunind pasionați de mașini, automobile spectaculoase și iubitori ai atmosferei auto.

Pe parcursul celor trei zile, participanții și vizitatorii au putut admira mașinile expuse și au avut parte de una dintre atracțiile deja consacrate ale evenimentului – proba „Loudest”, dedicată celor mai zgomotoase mașini.

Atmosfera a fost completată de food truck-uri, o zonă de relaxare și o petrecere organizată sâmbătă seara, de la ora 20:00.

La ediția 2026 Card X Coffee Alba Iulia au fost 350 de participanți și peste 10.000 de persoane au venit special pentru acest eveniment, au declarat organizatorii pentru ziarulunirea.ro.

Evenimentul a transformat, din nou, Cetatea Alba Carolina într-un punct de întâlnire pentru comunitatea pasionaților auto, la un eveniment realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

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